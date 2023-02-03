Aile dizisinin yayın tarihi belli oldu! Diziden 2. fragman yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer alacağı Aile isimli dizi için geri sayım başladı. Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Aile dizisinin yayın tarihi belli oldu.

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen ve Emel Göksü gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı iddialı dizi 14 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizide, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.

Dizideki aşk ve aile ilişkilerinin ipuçlarını veren tanıtıma Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği ‘Aslan’ karakterinin Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ‘Devin’ karakterine kurduğu ‘Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın’ cümlesi damga vuruyor.

AİLE DİZİSİ 2. FRAGMANI