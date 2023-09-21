Aile dizisinin yeni sezon yayın tarihi açıklandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı, oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı 'Aile', ilk sezonu ile birlikte ekranlara ara vermişti. Şimdi ise dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Aile, ortaya çıkan bilgilere göre Eylül ayında çekimlere başlayacak. Dizinin ikinci bölümünün ilk bölümü ise 3 Ekim Salı günü Show TV'de ekranlarında yayınlanacak.

Salı akşamları yayınlanacak dizi, ülkenin soylu ailelerinden Soykanlar'ın başındaki Aslan ile psikolog Devin'in ilişkisine odaklanıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu 'Aile'nin senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme alıyor.

AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Aile dizisinin yayınlanan sezon finali bölümünde Aslan ve Cihan öğrendikleri gerçeklerle karşı karşıya geldi. Kavganın son raddesinde ise Cihan, Aslan'ı vuracağı sırada Devin Cihan'ı sırtında vurarak Aslan'ın hayatını kurtardı.