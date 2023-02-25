Aile dizisinin yeni yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Aile dizisi deprem nedeniyle ertelenmişti. Dizinin yeni yayın tarihi belli oldu. Show TV'nin uzun süredir merakla beklenen dizisi Aile dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman yayınlanacak? Yakından bakalım...
Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi için geri sayım başladı. Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak dizinin yeni yayın tarihi de belli oldu. Sezonun en çok merak edilen dizilerinden olan Aile dizisi konusu, oyuncuları, yayın tarihine yakından bakalım...
Aile dizisi künye
Kanal: Show TV
Yayın günü: 7 Mart Salı 20:00
Dizinin özeti: Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.
Başrol oyuncuları: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senaryo: Hakan Bonomo
AİLE DİZİSİ NE ZAMAN EKRANA GELECEK?
Aile dizisi deprem nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih 7 Mart Salı olarak açıklandı.
#Aile ilk bölümüyle 7 Mart Salı akşamı 20.00’de @ShowTV ‘de! @ayyapim pic.twitter.com/sqfATVMGiJ— Aile Dizi (@ailetvdizi) February 24, 2023
AİLE DİZİSİ KONUSU NE?
Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizide, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.
Dizideki aşk ve aile ilişkilerinin ipuçlarını veren tanıtıma Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği ‘Aslan’ karakterinin Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ‘Devin’ karakterine kurduğu ‘Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın’ cümlesi damga vuruyor.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.