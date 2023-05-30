Ailece stressiz bir tatil geçirmenin 11 yolu

Birçok aile, uçakla veya karayoluyla seyahat etmek olsun, tatillere gitmeyi sever. Ancak aile gezileri her zaman tam olarak öngörüldüğü gibi gitmez, özellikle de tüm aile bir hafta boyunca 7/24 birlikte olduğunda.

Ailece tatile çıkmak sizi endişelendiriyorsa, yalnız değilsiniz. Bu birçok aileyi endişelendirir. Ancak en çok sevdiklerinizle seyahat etmenin büyük faydaları da vardır. Yeni, alışılmadık yerlerde karşılıklı olarak paylaşılan deneyimler yoluyla yalnızca bağ kurmakla kalmaz, aynı zamanda tipik rutininizden çıkmak daha derin, daha anlamlı konuşmaları teşvik eder.

Burada önemli nokta bazı ustalaşmış deneyimli seyahat sihirbazlarının stratejilerini kullanmaktır. İşte bir tatilin tadını nasıl çıkaracağınız ve herkes için daha az stresli bir seyahat deneyimi için bazı ipuçları...

Birlikte Planlayın

Öncelikle yere karar verin, otelleri ve aktiviteleri rezerve eden siz olabilirsiniz, ancak tüm aile bu geziyi yaşayacak. Planlama aşamasında herkesin fikrini dile getirme fırsatına sahip olduğundan emin olarak kendinizi başarıya hazırlayın. Ailenizin iki üyesi kayak yapmayı tercih etmiyorsa, bunu bir kayak merkezinde yedi gece rezervasyonu yapmadan önce öğrenmeniz en iyisidir!

Karşılıklı Gezi Hedefine Karar Verin

İster sahilde dinlenmek, ister yeni bir yer keşfetmek veya yeni bir beceri öğrenmek olsun, bir tatilin amacı birçok farklı şekilde olabilir. Seyahat uzmanı Wendy Perrin'e göre, ayrılmadan önce ortak bir seyahat hedefi üzerinde anlaşmak herkesin aynı fikirde olmasını sağlayacaktır. Maceralara özlem duymak, herkesin birlikte çalışmasını sağlayacak ve hareket halindeyken sahip olduğunuz tartışmaları azaltacaktır. İşte bazı olası hedefler:

Egzotik bir yere mi gidiyorsunuz? Gezinin her günü yeni bir yemek deneyin.

İtalya üzerinden mi seyahat ediyorsunuz? Herkes 10 İtalyanca deyim öğrenir.

Bir akvaryuma mı gidiyorsunuz? Balinalar hakkında beş gerçek öğrenin.

Sahile mi gidiyorsun ? Yamaç paraşütü yapmayı öğrenin.

Sıkıcı Anlara Hazır Olun

Seyahatle ilgili çok fazla bekleme var; arabanın, trenin veya uçağın oraya varmasını beklemek; odanızın hazır olmasını beklemek; başka bir aile üyesinin durup tuvaleti kullanmak zorunda kalmasını beklemek; ve benzeri. Ve kabul edelim: Sabır, her zaman herkesin sahip olacağına güvenemeyeceğiniz bir erdemdir .

Bu yüzden kaçınılmaz sıkıcı anlar için önceden plan yapın. Kendinize sorun, ailemizdeki en az sabırlı kişi kim ve ne tür bir aktivite bekleme sürelerini onlar için kolaylaştırır? İşte bazı seçenekler:

Arabada yolculuk oyunları oynayın .

Bu seyahatin yavaş anlarında herkesin okuduğu ve diğer boş zamanlarında tartışabileceğiniz bir şiir, kısa öykü veya kitap olan bir "aile okuması" seçin. (En küçük çocuğunuzun okuma düzeyine göre bir kitap seçmeniz gerekecek, ancak yetişkinlerin de sevdiği pek çok çocuk kitabı var.)

Sıkıcı anlar için aklınızda "tatil görevleri" olsun. Örneğin, bir sonraki müzeyi seçmek için bekleme süresini kullanmalarını veya geldiklerinde ilk olarak hangi tabloları görmek istediklerini bulmalarını isteyin.

Tatile Gelen Grubun Mizaçlarını Dikkate Almak

Mürettebatınızdaki bireyleri uzaklaştıran şeyin ne olduğunu önceden düşünün. Ailenizi tanıyorsunuz, bu nedenle hangi tetikleyicilerin kaçınılmaz olarak huysuzluğa veya rahatsızlığa neden olacağını biliyorsunuz. Perrin, bunu mümkün olduğunca en baştan önlemek için elinizden geleni yapın, diyor. Geziyi herkesin eğilimleri ve becerileri göz önünde bulundurularak planlamak, hem çocukların hem de yetişkinlerin kötü davranışlarını ve huysuzluklarını önleyebilir.

Uzun, meşakkatli bir uçuş yapıyorsanız, hemen bir aktiviteye atlamayın; vardığınızda biraz alışma süresi tanıyın, dinlenin.

Çocuklarınız özellikle bir müzede birkaç saat geçirdikten sonra acıkma eğilimindeyse, grubun asla çok acıkmaması için atıştırmalıkları yanınıza aldığınızdan ve öğünleri önceden planladığınızdan emin olun.

Ailenizden biri uzun uzun bilet ya da sıra kuyruğunda beklemeye tahammül edemiyorsa, eğlence parkına erken gitmeyi planlayın.

Eşinizle Her Zaman Anlamlı Zaman Ayırın

Eşiniz veya eşinizle uzaktayken bire bir zaman geçirmek, gezinin daha iyi hissettirmesine yardımcı olabilir. Perrin, aile dostu bir tatil yeri veya çocuk kulübü olan bir gemi gezisi seçmek, çiftler için uygun bir zamanda çalışmanın bir yoludur ve çocukları gün içinde dışarıda yormak, akşamın ilerleyen saatlerinde baş başa zaman, hatta bir randevu gecesi anlamına gelebilir.

Çocukları bir otel odasında kendi başlarına bırakmak konusunda rahatsanız, onlara bir film kiralamak için bir gece bulun ve oda servisine sipariş verin, ardından ikiniz bir şeyler atıştırmak için gizlice dışarı çıkın. (Çocuklar için de bir zevk olacak!).

Ekran Süresini Sınırla

Tatilde ekran süresini sınırlamak için bir aile olarak karar vermek, herkesin yolculuk sırasında orada olmasını ve katılımını sağlayacaktır. (Bunun daha büyük gençler için işe yaramayacağını anlıyoruz!) Ve Perrin, ailedeki herkesi kastediyor.

Yetişkinler, Facebook arkadaşlarına geri döndüklerinde fotoğraf paylaşacaklarını söylemeli ve çocukların elektroniği, uzun uçuşlar veya araba yolculukları ile sınırlandırılmalıdır. Çocuklar tatilde boş zamanlarında sabırsızlarsa, onları bir seyahat günlüğü yazmaya veya çizmeye teşvik edin.

Ufak Şeyleri Dert Etmeyin

Hemen hemen her zaman önceden planlayamayacağınız şeyler olacaktır, ancak bunu dramatize etmek yalnızca hayal kırıklığını artıracaktır. Perrin, "Limonları limonata çevirebilen türden biri olmak istiyorsunuz, ancak seyahat ederken hepimize limon veriliyor. Bundan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı ve onu iyi bir şeye nasıl dönüştüreceğinizi öğrenin" diye açıklıyor.

Planlarınız suya düşerse veya tatilde kötü bir gün geçirirseniz şu ipuçlarını aklınızda bulundurun:

Gerçekçi beklentilere sahip olun.

"En kötü", "korkunç" veya "felaket" gibi kelimeler kullanmaktan kaçının. Tatilinizi nasıl tanımladığınız, sizin ve ailenizin tatili nasıl algıladığını etkiler. O kaçırılan uçuş seyahatinizi "mahvetmedi"; maceranızı biraz farklı bir yola - harika bir yere götürebilecek bir yola - gönderdi.

İşler ters gittiğinde, herkese dertlerini paylaşma şansı verin. Sonra herkesten bu gezi hakkında sevdikleri bir şeyi söylemelerini isteyin.

Ayrılmadan Önce Güvenlik Oyunu Planları Yapın

Birçok ebeveyn, en değerli kargolarını denizaşırı bir seyahate, hatta Amerika'ya getirirken güvenlik konusunda endişelenir. Endişenizi hafifletmenin ve tatilinizi daha güvenli hissetmenize yardımcı olmanın anahtarı, yola çıkmadan önce aktif iletişimdir.

Seyahat blog yazarı Lisa Niver'ın açıkladığı gibi , çocuklarınızı ihtiyaç duymaları halinde nasıl yardım bulabilecekleri ve nerede kaldıkları ile ilgili ayrıntılarla donatın. "Dilini bilmediğiniz bir ülkede seyahat ediyorsanız, ayrılmadan önce otelden yerel dilde adres ve telefon numarasının yazılı olduğu bir kart alın" diyor. Diğer bazı ipuçları:

Çocuklarınızı toplayın ve kaybolurlarsa onlara yardım edebilecek kolluk kuvvetleri, müze rehberleri veya üniformalı güvenlik görevlileri gibi kişileri gösterin. Bunlardan hiçbiri ortalıkta yoksa, küçük çocukları olan bir anneyi seçebileceklerini söyleyin.

Çocuklarınıza, kaybolduklarında ve sizi bulmaları için bir yabancıya yaklaşmaları gerektiğinde ne söyleyeceklerini öğretin. (Benim adım... ve isimleri... olan ailemi arıyorum... isimli bir otelde kalıyoruz.)

Niver, kalabalık alanlar için bir buluşma yeri bulmanızı da önerir, böylece birbirinizi asla kaybetmezsiniz. Bu, ana meydandaki bir kahve dükkanı, bir polis karakolu vb. olabilir.

Aile Geleneklerini Evden Uzakta Sürdürün

Bazı insanlar hayatlarını anında yaşamak için doğarlar, bir yerden bir yere hevesle dolaşırlar. Diğerleri evin konforunu ve güvenliğini tercih eder ve bir rutinin aşinalığının tadını çıkarır. Daha çok ikinci takımdaysanız, yanınızda biraz “ev” getirerek konfor bölgenizde seyahat etmenin büyüsünü yaşamaya devam edebilirsiniz.

Niver, sevdiğiniz bir pelüş hayvanı, dergiyi, kitabı, çay poşetini, kahveyi ve yurtdışında bulamayabileceğiniz diğer temel malzemeleri yanınıza almanızın sinirlerinizi yatıştırabileceğini söylüyor.

İster çocuklarınızla yatmadan önce kitap okuyun, ister bir masada aile kahvaltısı yapın, ritüellerinizi sürdürün.

Apartman tarzı bir otelde veya Airbnb'de kalmak, tam donanımlı mutfaklar ve ev benzeri olanaklarla bu ev hissiyatını çoğaltmayı kolaylaştırır. Otel personelinden ve olanaklarından yararlanmaya devam ederken, yayılacak daha fazla alana sahip olacaksınız.

Bir Seyahat Acentesi Düşünün

"Eski zamanlarında" seyahat acenteleri kullanan büyükanne ve büyükbabalarınızı düşünmeye başlamadan önce, bu mesleğin yeniden ortaya çıktığını unutmayın. Tıpkı arabanızı tamir etmesi veya vergilerinizi beyan etmesi için birini işe alacağınız gibi, acenteler seyahat tutkusu konusunda uzmandır ve daha iyi bir tatil geçirmenizi sağlayan ilişkileri vardır.

Seyahat acentesi Janice Strand'ın açıkladığı gibi , işi sizin endişelenmenize gerek kalmaması için uzmanlığını paylaşmaktır. "Harika bir temsilci bulmak, her yerde takip edeceğiniz kuaförü bulmak gibidir" diyor. İşte bir seyahat acentesi kiralamak için üç neden:

Herhangi bir sorun olursa gideceğiniz kişi onlar olacak. Strand, "Uçak inişlerinden, kasırgaların yanı sıra grevler ve hava koşullarından kaynaklanan beklenmedik dünya olayları ile seyahat acenteniz, işler planlandığı gibi gitmediğinde yeniden rezervasyon yapmak veya hızlı bir şekilde değişiklik yapmak için bağlantınızdır" diyor.

İyi bağlantıları olduğundan ve bilgi sahibi olduklarından, normalde bilemeyeceğiniz etkinlikler için bilet alabilirler (ve size para kazandırabilirler).

En iyi fiyatı almanıza ve hatta bir uçuş veya otel için yükseltme yapmanıza yardımcı olabilirler.

Sorumlulukları Paylaşma

Yaşam koçu ve sık uçuş yapan Elizabeth Pearson, çiftlere mutlu ikililerin mutlu aileleri beraberinde getirdiğini hatırlatıyor.

“Belki biriniz, bol miktarda dikkat dağıtan bir yolculuk veya uçuş sağlamak için atıştırmalıkların, elektronik eşyaların ve kitapların paketlenmesini denetler. Diğeri arabayı park etmekten, çantaları kontrol etmekten ve çocukları tuvalete götürmekten sorumlu olabilir” diyor. "Evden çıkmadan önce ikiniz de birbirinizden beklentiler belirlediyseniz, eşinizle kavga etme ihtimaliniz büyük ölçüde azalacaktır."