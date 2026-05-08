Ajda Pekkan ile Manifest'in düeti buluştu: Hileli

‘Süperstar’ Ajda Pekkan, son dönemin popüler gruplarından Manifest ile sürpriz bir düet yaptı. Dinleyici ile buluşan "Hileli" şarkısına kısa sürede binlerce yorum geldi.

SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ

"Hileli" şarkısı kısa sürede büyük ilgi görürken, hem parçaya hem klibe sosyal medyadan yorum yağdı.

MÜJDEYİ SAHNEDE VERMİŞLERDİ

Öte yandan geçen haftalarda İstanbul'daki konserinde sahnesine Manifest grubunu davet eden Pekkan, kızlarla birlikte “Bambaşka Biri” şarkısını söylemişti.

Sahnede Manifest'e desteğini “Kızlar şahanesiniz, ben arkanızdayım” sözleriyle ifade eden Pekkan yeni bir şarkı hazırladıklarını da müjdelemiş.