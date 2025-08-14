Akademi Türkiye yarışmacılarının değişimi: Şimdi ne yapıyorlar?
2004 yılında yayınlanan 'Akademi Türkiye', Türk televizyon tarihinde müzik temalı reality şovların en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Yarışmacıların müzik kariyerine adım atma hayallerini konu alan program, sadece birincisini değil, aynı zamanda sesi ve duruşuyla milyonları etkileyen genç yetenekleri de gün yüzüne çıkardı. Aradan geçen yıllara rağmen, o sahneden yükselen yıldızların hayatlarının nasıl değiştiği hâlâ merak konusu...
Bir döneme damgasını vuran 'Akademi Türkiye' programı, 2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun yanı sıra Özgür Çevik, Pınar Aydın ve Deha Bilimlier gibi sektörde başarılı olan pek çok ismi de tanımamızı sağlamıştı. İşte Akademi Türkiye yarışmacılarının değişimi...
BARIŞ AKARSU
Barış Akarsu, 28'inci doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde vefat etti.
TOLGA FUTACI
Yarışmada ikinci olan Tolga Futacı, kariyerine müzik ve oyunculukla devam etmişti. Şu an hala müzik sektöründe yer alıyor.
PINAR AYDIN
Pınar Aydın, kariyerinin ardından oyunculuğa soyunan isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra oyunculuğa devam etmişti. Şimdilerde evlendi ve Giresun'da yaşıyor.