Akasya Durağı yıllar sonra yeniden mi çekilecek?
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz komedi dizilerinden biri olan, kadrosunda Zeki Alasya, Melek Baykal, Levent Ülgen ve Cezmi Baskın gibi dev isimleri buluşturan Akasya Durağı cephesinde heyecan verici bir hareketlilik var. Dizinin yeniden başlayacağı iddia edildi.
Bir döneme damga vuran ve tekrar bölümleriyle de izlenme rekorları kıran Akasya Durağı için iddia ortaya atıldı. Kulislere yansıyan bilgilere göre fenomen dizi, orijinal kadrosu korunarak yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
ESKİ KADRO YENİDEN Mİ BULUŞACAK?
İddiaya göre dizinin 15 yıl boyunca hafızalara kazınan oyuncu kadrosu yeniden bir araya gelecek. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman başlayacağı netleşmezken, yalnızca bu söylenti bile sosyal medyada büyük heyecan yarattı.
Hazırlık sürecine başlandığı öne sürülen projeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
KULİSLERDE KONUŞULAN MUHTEMEL KADRO
Henüz resmi imza atılmasa da yapımcıların “orijinal kadro” ısrarı doğrultusunda şu isimlerle temas kurduğu iddia ediliyor:
Cezmi Baskın (Osman Ağa): “Fırıldak” lakabıyla dizinin ruhunu temsil eden karakterin dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor.
Levent Ülgen (Sinan): “Kayınço” ve “Hallederiz” replikleriyle fenomenleşen Sinan karakteri için görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
Onur Şan (Seyit) & Pelin Sönmez (Dilek): Dizinin sevilen çiftinin yıllar sonraki halleriyle hikayeye dahil edilmesi planlanıyor.