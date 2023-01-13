Al Sancak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak?

Televizyon kanalları bir bir yeni dizileri yayına almaya başladı. TRT1 de dizi listesine Al Sancak'ı eklemeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği dizinin senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan yazıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Can Emre oturuyor. Al Sancak dizisi konusu, oyuncularına ve fragmanına yakından bakalım...

Al Sancak dizisi künye

Kanal: TRT1

Yayın günü: 19 Ocak Perşembe 20:00

Dizinin özeti: Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi anlatan dizide savaş, barış ve bayrak konuları işlenmektedir.

Başrol oyuncuları: Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan

Yönetmen: Can Emre

Senaryo: Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan

Al Sancak dizisi konusu nedir?

TRT1 sitesinde dizinin konusunu şöyle paylaşıyor: Kahraman Mehmetçiğimizin Hikayesi Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir.

Değişen şartlara uygun stratejiler geliştiren TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Al Sancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz, “barışın güvercini savaşın kartalı” olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye’nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakârca mücadele eder.

Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak?

Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

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Al Sancak dizisi oyuncuları kimler?

Al Sancak dizisi oyuncu kadrosunda;

Uğur Güneş,

Gülsim Ali İhsan,

İdris Nebi Taşkan,

Ahmet Yenilmez,

Esra Bilgiç,

Emre Dinler gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Al Sancak dizisi fragmanı