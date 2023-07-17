'Al Sancak' final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

TRT‘nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Üç yazlık diziyi seyirciyle buluşturmaya hazırlanan kanal, sezon sonunda eylülde devam edeceği açıklanan dizilerinden 'Al Sancak' için final kararı aldı.

Diziden final haber geldi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT, 'Al Sancak’ın 19'uncu bölümde sezon finali yaptığını duyurdu. Bugün ise tüm ekibe diziye devam etmeme kararı alındığı iletildi.

Dizinin yapım şirketi Bozdağ Film TRT 1‘e yeni sezonda 'Ağlayan Gelin' dizisini hazırlıyor.