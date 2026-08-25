Altı Üstü İstanbul 12. bölüm fragmanı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sevilen dizinin 24 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen 11. bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Özellikle Emir ve arkadaşlarının karşı karşıya kaldığı büyük tehlikenin ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm tanıtımı ne zaman çıkacak? İşte merak edilen son durum ve 31 Ağustos’ta ekrana gelecek yeni bölümle ilgili bilgiler...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Altı Üstü İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

31 Ağustos 2026 Pazartesi, saat 20.00’de atv’de...

11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altı Üstü İstanbul’un 11. bölümünde Emir’in Uzay’ın teklifini reddetmesiyle başlayan süreç, Hasan’ın geleceğini de etkileyen önemli gelişmelere sahne oldu. Uzay’la ilgili gerçeğin ortaya çıkarılması için kurtarılan flaş belleğin taşıdığı bilgiler merak edilirken, Fahriye ve Soner arasında geçmişten gelen hesaplaşma yeniden gündeme geldi.

Naz ile Melek arasındaki gerilim giderek yükselirken Uzay da Emir’in hamlelerini kendi lehine çevirmek için yeni bir plan hazırladı. Hasan ise Emir’in kendisi için verdiği mücadeleden yorulurken Emir kardeşini yalnız bırakmamaya kararlıydı. Bölümün sonunda Emir ve arkadaşlarının Hasan için hazırladığı sürpriz, gecenin seyrini değiştiren beklenmedik bir tehlikeyle noktalandı.