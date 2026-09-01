Altı Üstü İstanbul 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Altı Üstü İstanbul dizisinin takipçileri, merakla beklenen 13. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya devam ediyor. Ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yapan dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecan yaratırken, 13. bölüm tanıtımına dair arayışlar da hız kazandı. 31 Ağustos Pazartesi akşamı 12. bölümüyle ekrana gelen 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin hemen ardından merakla beklenen 13. bölüm tanıtımı yayınlandı.
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ATV ekranlarının sevilen yapımı Altı Üstü İstanbul, 31 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan 12. bölümüyle nefesleri kesti. Sado'nun vurulması, rehin alma krizi ve Bayram'ın düğündeki şok itirafının ardından gözler dizinin bitimiyle birlikte yayınlanan 13. bölüm fragmanına çevrildi.
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13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fragmanda duyulan "Kaçırdılar galiba Naz'ı!" sözleri, Emir'in gözleri önünde yaşanan dehşet anlarını ve Naz'ın büyük tehlikede olduğunu gösteriyor.
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Ağır yaralanan Sado'yu yaşatmak için zamanla yarışan ekibin mücadelesi 13. bölümde de hız kesmeden devam edecek.
Uzay'ın yanında kalan Melek, Esra'nın düşüşünün ardındaki sırları çözerken kendi hayatını riske atıyor.