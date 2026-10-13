Altı Üstü İstanbul 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul dizisinde yeni bölüm merakı giderek artıyor.

Son bölümün ardından dizinin takipçileri, hikâyede yaşanacak gelişmelere dair ipuçları veren Altı Üstü İstanbul 17. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicilerin erişimine açıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümüne ilişkin heyecan sürüyor. Son bölümün ardından dizinin takipçileri, hikâyenin nasıl ilerleyeceğini ve karakterleri bekleyen gelişmeleri öğrenmek için yeni bölüm fragmanına yöneldi. Merakla beklenen Altı Üstü İstanbul 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...

Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir.



Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır.

Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.

Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır.

Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.