Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı

'Altı Üstü İstanbul'dan 4. bölüm fragmanı geldi. Alevler içinde kalan o araçtan Emir ve Uzay kurtulmayı başarabilecek mi? İşte detaylar...

Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Elele Online

Elele Online

ATV’nin her pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan yapımı Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünden beklenen fragman geldi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 4. BÖLÜM FRAGMANI 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan yeni fragmanda, Uzay ve Emir’in içinde bulunduğu araç kaza yapıyor. 

Emir’in, kazanın hemen ardından Uzay’ı araçtan çıkarmak için verdiği mücadele izleyenleri ekran başına kilitleyecek.Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 1

İkili yardım beklerken arabadan patlama sesi geliyor. Peki, Uzay ve Emir ölecek mi?Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 2