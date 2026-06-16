Altı Üstü İstanbul oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

Altı Üstü İstanbul 1. bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Genç oyuncularla usta isimleri aynı kadroda buluşturan dizi dostlukların kırıldığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikayeyi ekranlara taşıyacak. Tanıtımlarıyla da ilgi gören dizinin çekim yerleri merak konusu oldu. Altı Üstü İstanbul dizisi nerede, çekiliyor, oyuncuları kim?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Altı Üstü İstanbul, İstanbul'un karmaşık sokaklarında izleyiciyi duygusal ve sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı tarihi semtlerinde gerçekleştiriliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ NE ANLATIYOR?

"Altı Üstü İstanbul", kenar mahallede yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayat mücadelesini merkezine alıyor. Hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle yüzleşen gençler; attıkları her adımda hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştirecek kararlar vermek zorunda kalacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Dizinin kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi isimler yer alıyor.