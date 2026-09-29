Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 28 Eylül'de yeni bölümü yayınlanmadı. İzleyiciler, yayın akışındaki değişikliğin ardından Altı Üstü İstanbul 16. bölümün ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümünün 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanması bekleniyor. Böylece dizi, 28 Eylül'deki bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin 16. bölümünün 5 Ekim Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte 15. bölümün ardından yaşanan bir haftalık yayın arası sona erecek. İzleyiciler, yeni bölümde hikâyenin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor.

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, 28 Eylül'de yayınlanmayan yeni bölümün ardından 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelmesi beklenen bölüm olacak. Yaşanan yayın değişikliğinin özel program ve Türkiye-İtalya milli maçı nedeniyle gerçekleştiği, dizinin yayından kaldırılmasıyla ilgili olmadığı belirtildi.