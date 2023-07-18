Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin kazananı belli oldu

Adana Altın Koza Film Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl onur ödüllerine Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman layık görüldü.

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI MENDERES SAMANCILAR

Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

KURU OTLAR ÜSTÜNE İLK KEZ ALTIN KOZA'DA SEYİRCİ İLE BULUŞACAK

Merve Dizdar'a Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Altın Koza Film Festivali'nde gösterilecek. Film, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 18-24 Eylül'de gerçekleştirilecek.