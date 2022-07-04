Altın Takı Markası Goldium'la Tanışın

20 yılı aşkın süredir kuyumculuk sektöründe hizmet veren marka, Almanya, Meksika, Dubai ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye de ürünlerini ulaştırmış durumda. Özel tasarımcıları ile satışa sunduğu tüm ürünlerin tasarımlarını bizzat yapan ve el işçiliği ile üretimlerini sürdüren marka hem internet hem de satış ağı ve bayileri ile faaliyetlerine devam ediyor.

Dönemsel olarak yaptığı internete özel indirim ve kampanyalarıyla da büyük ilgi toplayan markanın ürünlerine, havale, kredi kartına vade farksız 3 taksit ve kapıda nakit ödeme imkanıyla sahip olabilmek mümkün.

Altın bileklik, kolye, küpe, yüzük, bilezik gibi çok sayıda kategoride yüzlerce başarılı tasarıma imza atan Goldium hem ülke hem de dünya genelindeki takı trendlerini yakından takip ederek tasarımlarına özgün bir şekilde yansıtıyor. Mineli, opal ve baget taşlı altın yüzük modelleri ile sektörün dikkatini çekmeyi başaran marka, altın, taş ve işçilik kalitesinden ödün vermeden müşterilerine en uygun fiyatları ulaştırmayı hedefliyor.

Altın burç bileklik yediden yetmişe hemen her yaşa hitap eden, çizgileri ve ışıltısı ile görenleri kendisine hayran bırakan ve hem gündelik kullanıma hem de özel gün kullanımına son derece uygun modellerden. Burç sembollerinin özel el işçiliği ile tasarım üzerine işlendiği bu özel model 14 ayar sarı altın kullanılarak üretilmiş. Son derece uygun fiyatı ile hediyelik altın takı arayışında olanları da cezbedecek alternatifler arasında yer alıyor.

Baget taşlı altın küpe alternatifleri arasında belki de en sıra dışı tasarımlardan biri olarak gösterilebilecek bu özel tasarım, Goldium ustalarının özenli işlemeleriyle tamamen el işçiliği ile üretilmiş. Sarı altın ve zirkon taş kullanılan model, halka formuyla gündelik kullanımlarda da özel günlerde de son derece şık bir görünüm elde edebileceğiniz parçalardan. İster tek başına isterseniz farklı küpe çeşitleri ile bir arada kullanabileceğiniz modele, Goldium güvencesi ile sahip olabilirsiniz.

Bu Sezon Goldium ile Çok Daha Renkli

Altın kolye ve bileklik tasarımları başta olmak üzere hemen tüm ürünlerde kullandığı renkli ve özel kesim taşlar ile altın tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaran Goldium, yeni sezona özel hazırladığı geniş koleksiyonunda da renkli ve ışıltılı detaylara yer veriyor. Birbirinden ilgi çekici renklere sahip özel tasarım takılar, Goldium kalitesiyle kullanıcılarıyla buluşuyor. Mineli taşlı altın kolye ve yüzük modelleri sezonun en beğenilen parçaları arasında gösteriliyor.

Zirkon ışıltısını en etkileyici rengiyle tasarımda barındıran bu şık altın kolye modeli şans getirdiğine inanılan yonca motifinin, aşkın sembolü kalp figürleriyle birlikteliğinden doğuyor. Şık bir zincire sahip olan bu ilgi çekici tasarım özellikle hediyelik altın kolye alternatifi arayanlar için de oldukça cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 14 Ayar sarı altın kullanılan modele, kısa bir süre için internete özel %10 indirimli fiyatlarıyla sahip olmak mümkün.

Birbirinden etkileyici altın mini set modelleri ile de kullanıcılarına renkli bir ışıltı fırsatı sunan Goldium, kusursuz el işçiliğini her bir noktasında sergilediği bu özel modelde, kullandığı özel kedi gözü taşı ve balık sırtı desenli özel zinciri ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Altın küpe ve bileklik ikilisinden oluşan bu altın mini set hem fiyatı hem de kusursuz tasarımı ile sevgiliye hediye alternatifleri arasında ilk sıralarda yerini alacak gibi görünüyor.

8 Ayar altın takı koleksiyonunda birbirinden etkileyici tasarımlara yer veren markanın bu özel altın halat zincirli harf kolye modelinde zirkon ışıltısını en göz alıcı haliyle gözlemlemek mümkün. Yumuşak hatları ve özenli işçiliği ile dikkat çeken model özel günlerde kullanılmaya da gündelik kullanıma da son derece uygun parçalar arasında yer alıyor.