Amazon Prime Video Türkiye’nin Aralık 2022 takvimi belli oldu! İşte öne çıkan yapımlar

Amazon Prime Video Türkiye’nin Aralık 2022 takvimi açıklandı. Aralık'ta Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında Noel'de birbirlerine sürpriz yapmak isterken sırlarını açığa çıkaran iki aşığın hikayesini anlatan Your Christmas or Mine; basit bir hediye karışıklığının bir dizi beklenmedik olaya nasıl yol açabildiğini gösteren Something From Tiffany's yapılarının yanı sıra Sovyet İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı amaçlayan Sokol Projesi'ni konu alan aksiyon-gerilim dizisi Jack Ryan üçüncü sezonu izleyicilerle buluşuyor.

Amazon Prime Video Türkiye Aralık Ayı Takviminden Öne Çıkanlar:

Your Christmas or Mine – 2 Aralık

Hayley ve James birbirlerine aşık iki öğrencidir. Londra'da bir tren istasyonunda Noel için vedalaştıktan sonra, ikisi de aynı çılgın kararı vererek trenleri değiştirir ve birbirlerine sürpriz yapmak isterler. İstasyonda birbirlerinin yanından geçerken Noel için gidecekleri yerleri değiştirdiklerinden tamamen habersizdirler. Hayley, Gloucester kırsalında küçük bir köydeki büyük bir malikaneye vardığında orada Noel'in kutlanmadığını görürken James kuzeye ise Macclesfield'daki küçük bir yarı müstakil eve gider ve sadece büyük bir ailenin yaşayabileceği kaotik ancak sıcak bir Noel'e adım atar. Tüm ülke kayıtlara geçen en büyük kar yağışıyla örtüldüğünde, yıldız aşıklarımız yılın en çılgın zamanında kapana kısılır. Noel gelenekleri altüst olur, sırlar açığa çıkar ve aile gerçekleri komik sonuçlarıyla birlikte anlatılır. Çift, birbirleri hakkında bilmedikleri çok şey olduğunu fark eder. Noel Günü için zamanında yer değiştirebilecekler mi? Hayley ile James'in yeni başlayan ilişkileri yeni yıla girdiklerinde devam edebilecek mi?





Something From Tiffany's - 9 Aralık

Hiçbir şey sokakların ışıklarla parladığı, pencerelerin göz kamaştırdığı ve Tiffany'den gelen özel bir kutunun bir kişinin hayatının akışını değiştirebileceği New York'taki bu tatilin büyüsü ve heyecanıyla kıyaslanamaz. Rachel ve Gary (Zoey Deutch, Ray Nicholson) yeterince mutludur ama o büyük bağlılığa tam olarak hazır değildir. Mükemmel bir çift olan Ethan ve Vanessa (Kendrick Smith Sampson, Shay Mitchell) ise ilişkilerini resmileştirmek üzeredir. Basit bir hediye karışıklığı hepsinin yollarının kesişmesine neden olduğunda, onları gerçekten olmaları gereken yere götüren bir dizi beklenmedik keşif başlar. Çünkü aşk da tıpkı hayat gibidir ve sürprizlerle doludur.

Jack Ryan 3. Sezon - 21 Aralık

Aksiyon-gerilim dizisinin üçüncü sezonunda Jack Ryan, Roma'da CIA saha görevlisi olarak çalışırken Sovyet İmparatorluğu'nu yeniden kurmak için gizli bir plan olan ve 50 yıldan fazla bir süredir sonlandırıldığı düşünülen Sokol Projesi'nin yeniden canlandırıldığı ihbarını alır. Jack istihbaratı doğrulamak için bir göreve çıkar, ancak işler hızla ters gider ve yanlışlıkla daha büyük bir komploya dahil olur. Vatana ihanetle suçlanan ve tutuklanması için Kırmızı Bülten çıkarılan Jack, çok geç olmadan hain bir grubu ortaya çıkarma umuduyla kendi hükümetinden kaçmak zorunda kalır. Hem eski müttefikleri hem de yeni düşmanları tarafından kovalanırken Avrupa'yı baştan başa geçen Jack, çatışmaların küresel bir felakete yol açmasını engellemek için zamana karşı yarışır.





Dizinin başrolünde John Krasinski yer alırken Wendell Pierce ve Michael Kelly sırasıyla CIA Görevlisi James Greer ve eski CIA Görevlisi Mike November rollerini canlandırıyor. Bu sezon kadroya Çek Cumhurbaşkanı Alena Kovac rolüyle Nina Hoss ve CIA Roma İstasyon Şefi Elizabeth Wright rolüyle Betty Gabriel de katılıyor.