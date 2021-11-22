Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) 2021 kazananlar ve unutulmaz anlar

2021 Amerikan Müzik Mdülleri Cardi B'nin ev sahipliğiyle Pazar akşamı Los Angels'ta gerçekleşti. Yıldızlarla dolu gecede pek çok ünlü sahne performanslarını sergiledi. Peki hangi sanatçı ne ödülü aldı? Hangi sanatçı sahne aldı? Amerikan Müzik Ödülleri 2021 hakkında tüm detaylar...

Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) 2021 kazananlar ve unutulmaz anlar

Cardi B'nin ev sahipliği yaptığı 2021 Amerika Müzik Ödülleri (AMAs), 21 Kasım'da Microsoft Theatre'da düzenlendi. 'En iyi' kategorisinde sanatçılara ödül veren Amerikan Müzik Ödülleri pandemiden sonra tekrardan ödül törenini gerçekleştirdi. Olivia Rodrigo yedi The WeeknD ise altı ödüle aday gösterildi. BTS, müzik ödülleri kategorilerini silip süpürdü! Yılın sanatçısı, favori pop grubu ve favori pop şarkısı da dahil olmak üzere üç ödülü evine götürdü. Gecenin yılın yeni sanatçısı ödülünü Olivia Rodrigo kazandı. Peki başka kim zirveye çıktı? 

İşte tüm 2021 Amerikan Müzik Ödülleri kazananları

Yılın Sanatçısı

  • Ariana Grande
  • BTS- KAZANAN
  • Drake
  • Olivia Rodrigo
  • Taylor Swift
  • The WeeknD

 

Yılın yeni sanatçısı

  • 24kGoldn
  • Giveon
  • Masked Wolf
  • Olivia Rodrigo- KAZANAN
  • The Kid LAROI

 

Yılın işbirliği

  • 24kGoldn ft. iann dior "Mood" 
  • Bad Bunny & Jhay Cortez "DÁKITI" 
  • Chris Brown & Young Thug "Go Crazy" 
  • Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More" - KAZANAN
  • Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon "Peaches" 

 

Favori trend şarkı

  • Erica Banks, "Buss It"
  • Maneskin, "Beggin"
  • Megan Thee Stallion, "Body"- KAZANAN
  • Olivia Rodrigo, "Drivers license"
  • Popp Hunna, "Adderall (Corvette Corvette)"

 

Favori müzik videosu 

  • Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), "Leave the Door Open"
  • Cardi B, "Up"
  • Lil Nas X, MONTERO (Call Me By Your Name) - KAZANAN
  • Olivia Rodrigo, "drivers license"
  • The Weeknd, "Save Your Tears"

 

Favori erkek pop sanatçısı

  • Drake 
  • Ed Sheeran- KAZANAN
  • Justin Bieber 
  • Lil Nas X 
  • The Weeknd 

 

Favori kadın pop sanatçısı

  • Ariana Grande 
  • Doja Cat 
  • Dua Lipa 
  • Olivia Rodrigo 
  • Taylor Swift- KAZANAN

 

Favori pop ikilisi veya grubu

  • AJR 
  • BTS- KAZANAN
  • Glass Animals 
  • Maroon 5 
  • Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) 

Favori pop albümü

  • Ariana Grande, Positions
  • Dua Lipa, Future Nostalgia
  • Olivia Rodrigo, SOUR
  • Taylor Swift, evermore- KAZANAN
  • The Kid LAROI, F— LOVE

Favori pop şarkısı

  • BTS "Butter" - KAZANAN
  • Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More" 
  • Dua Lipa "Levitating" 
  • Olivia Rodrigo "drivers license" 
  • The Weeknd & Ariana Grande "Save Your Tears (Remix)" 

 

Favori erkek country sanatçısı

  • Chris Stapleton 
  • Jason Aldean 
  • Luke Bryan- KAZANAN
  • Luke Combs 
  • Morgan Wallen 

 

Favori kadın country sanatçısı

  • Carrie Underwood- KAZANAN
  • Gabby Barrett 
  • Kacey Musgraves 
  • Maren Morris 
  • Miranda Lambert 

 

Favori ülke ikilisi veya grubu 

  • Dan + Shay- KAZANAN
  • Florida Georgia Line 
  • Lady A 
  • Old Dominion 
  • Zac Brown Band 

 

Favori country albümü

  • Chris Stapleton - Starting Over
  • Gabby Barrett - Goldmine- KAZANAN
  • Lee Brice - Hey World
  • Luke Bryan - Born Here Live Here Die Here
  • Morgan Wallen - Dangerous: The Double Album

 

Favori country şarkısı

  • Chris Stapleton "Starting Over" 
  • Chris Young & Kane Brown "Famous Friends" 
  • Gabby Barrett "The Good Ones" - KAZANAN
  • Luke Combs "Forever After All" 
  • Walker Hayes "Fancy Like" 

 

Favori erkek hip-hop sanatçısı

  • Drake- KAZANAN
  • Lil Baby 
  • Moneybagg Yo 
  • Polo G 
  • Pop Smoke 

 

Favori kadın hip-hop sanatçısı

  • Cardi B 
  • Coi Leray 
  • Erica Banks 
  • Megan Thee Stallion- KAZANAN
  • Saweetie 

 

Favori hip-hop albümü

  • Drake - Certified Lover Boy
  • Juice WRLD - Legends Never Die
  • Megan Thee Stallion - Good News- KAZANAN
  • Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon
  • Rod Wave - SoulFly

 

Favori hip-hop şarkısı

  • Cardi B "Up" - KAZANAN
  • Internet Money ft. Gunna, Don Toliver & NAV "Lemonade" 
  • Lil Tjay ft. 6LACK "Calling My Phone" 
  • Polo G "RAPSTAR" 
  • Pop Smoke "What You Know Bout Love" 

 

Favori erkek R&B sanatçısı 

  • Chris Brown 
  • Giveon 
  • Tank 
  • The Weeknd- KAZANAN
  • Usher 

 

Favori kadın R&B sanatçısı

  • Doja Cat- KAZANAN
  • H.E.R. 
  • Jazmine Sullivan 
  • Jhené Aiko 
  • SZA 

 

Favori R&B albümü

  • Doja Cat - Planet Her- KAZANAN
  • Giveon - When It's All Said And Done… Take Time
  • H.E.R. - Back of My Mind
  • Jazmine Sullivan - Heaux Tales
  • Queen Naija - missunderstood

 

Favori R&B şarkısı

  • Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) "Leave The Door Open" - KAZANAN
  • Chris Brown & Young Thug "Go Crazy" 
  • Giveon "Heartbreak Anniversary" 
  • H.E.R. "Damage" 
  • Jazmine Sullivan "Pick Up Your Feelings" 
  • Bad Bunny- KAZANAN
  • J Balvin 
  • Maluma 
  • Ozuna 
  • Rauw Alejandro 
  • Becky G- KAZANAN
  • Kali Uchis 
  • KAROL G 
  • Natti Natasha 
  • ROSALÍA 

 

Favori Latin ikilisi veya grubu

  • Banda MS de Sergio Lizárraga- KAZANAN
  • Calibre 50 
  • Eslabon Armado 
  • La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho 
  • Los Dos Carnales 

 

Favori Latin albümü

  • Bad Bunny: El Último Tour Del Mundo- KAZANAN
  • Kali Uchis: Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)
  • KAROL G: KG0516
  • Maluma: PAPI JUANCHO
  • Rauw Alejandro: Afrodisíaco

 

Favori Latin Şarkısı 

  • Bad Bunny & Jhay Cortez: Dakiti 
  • Bad Bunny x ROSALÍA: LA noche de anoche 
  • Farruko: Pepas
  • Kali Uchis: Telepatía- KAZANAN
  • Maluma & The Weeknd: Hawai 

 
Favori rock sanatçısı

  • AJR
  • All Time Low
  • Foo Fighters
  • Glass Animals
  • Machine Gun Kelly- KAZANAN

 

Favori ilham verici sanatçı

  • CAIN 
  • Carrie Underwood- KAZANAN
  • Elevation Worship 
  • Lauren Daigle 
  • Zach Williams 

 

Favori Gospel sanatçısı

  • Kanye West- KAZANAN
  • Kirk Franklin 
  • Koryn Hawthorne 
  • Maverick City Music 
  • Tasha Cobbs Leonard 

 

Favori dans/elektronik sanatçısı

  • David Guetta 
  • ILLENIUM 
  • Marshmello- KAZANAN
  • Regard 
  • Tiesto 

Ödül töreni hakkında tüm detaylar

Amerikan Müzik Ödül törenine ev sahipliği yapan Cardi B törende 8 kıyafet değiştirdi. Ünlü Rapçi gösterişli kıyafetleriyle geceye damgasını vurdu.

 
 
 
 
 
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Bruno Mars ve Anderson .Paak göz kamaştırıcı bir "Smokin Out the Window" performansıyla herkesi coşturdu. 

Bad Bunny, Tainy ve Julieta Venegas, 2021 Amerikan Müzik Ödülleri töreninde yüksek teknolojili ve fütürist bir performans sundu.

Ayrıca ödül töreninin kapanışında şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Maluma,  Owen Wilson ve Sarah Silverman ile birlikte başrolde yer aldığı "Marry Me" filminin yeni single'ı "On My Way" şarkısını seslendirdi. 

 
 
 
 
 
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