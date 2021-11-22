Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) 2021 kazananlar ve unutulmaz anlar

Cardi B'nin ev sahipliği yaptığı 2021 Amerika Müzik Ödülleri (AMAs), 21 Kasım'da Microsoft Theatre'da düzenlendi. 'En iyi' kategorisinde sanatçılara ödül veren Amerikan Müzik Ödülleri pandemiden sonra tekrardan ödül törenini gerçekleştirdi. Olivia Rodrigo yedi The WeeknD ise altı ödüle aday gösterildi. BTS, müzik ödülleri kategorilerini silip süpürdü! Yılın sanatçısı, favori pop grubu ve favori pop şarkısı da dahil olmak üzere üç ödülü evine götürdü. Gecenin yılın yeni sanatçısı ödülünü Olivia Rodrigo kazandı. Peki başka kim zirveye çıktı?

İşte tüm 2021 Amerikan Müzik Ödülleri kazananları

Yılın Sanatçısı

Ariana Grande

BTS- KAZANAN

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The WeeknD

Yılın yeni sanatçısı

24kGoldn

Giveon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo- KAZANAN

The Kid LAROI

Yılın işbirliği

24kGoldn ft. iann dior "Mood"

Bad Bunny & Jhay Cortez "DÁKITI"

Chris Brown & Young Thug "Go Crazy"

Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More" - KAZANAN

Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon "Peaches"

Favori trend şarkı

Erica Banks, "Buss It"

Maneskin, "Beggin"

Megan Thee Stallion, "Body"- KAZANAN

Olivia Rodrigo, "Drivers license"

Popp Hunna, "Adderall (Corvette Corvette)"

Favori müzik videosu

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), "Leave the Door Open"

Cardi B, "Up"

Lil Nas X, MONTERO (Call Me By Your Name) - KAZANAN

Olivia Rodrigo, "drivers license"

The Weeknd, "Save Your Tears"

Favori erkek pop sanatçısı

Drake

Ed Sheeran- KAZANAN

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Favori kadın pop sanatçısı

Ariana Grande

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift- KAZANAN

Favori pop ikilisi veya grubu

AJR

BTS- KAZANAN

Glass Animals

Maroon 5

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

They're setting the night alight and winning the #AMAs for Favorite Pop Duo or Group! CONGRATS, @BTS_twt! 🎉 #BTSxAMAs pic.twitter.com/fzQs7M5HrW — American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021

Favori pop albümü

Ariana Grande, Positions

Dua Lipa, Future Nostalgia

Olivia Rodrigo, SOUR

Taylor Swift, evermore- KAZANAN

The Kid LAROI, F— LOVE

Favori pop şarkısı

BTS "Butter" - KAZANAN

Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More"

Dua Lipa "Levitating"

Olivia Rodrigo "drivers license"

The Weeknd & Ariana Grande "Save Your Tears (Remix)"

Favori erkek country sanatçısı

Chris Stapleton

Jason Aldean

Luke Bryan- KAZANAN

Luke Combs

Morgan Wallen

Favori kadın country sanatçısı

Carrie Underwood- KAZANAN

Gabby Barrett

Kacey Musgraves

Maren Morris

Miranda Lambert

Favori ülke ikilisi veya grubu

Dan + Shay- KAZANAN

Florida Georgia Line

Lady A

Old Dominion

Zac Brown Band

Favori country albümü

Chris Stapleton - Starting Over

Gabby Barrett - Goldmine- KAZANAN

Lee Brice - Hey World

Luke Bryan - Born Here Live Here Die Here

Morgan Wallen - Dangerous: The Double Album

Favori country şarkısı

Chris Stapleton "Starting Over"

Chris Young & Kane Brown "Famous Friends"

Gabby Barrett "The Good Ones" - KAZANAN

Luke Combs "Forever After All"

Walker Hayes "Fancy Like"

Favori erkek hip-hop sanatçısı

Drake- KAZANAN

Lil Baby

Moneybagg Yo

Polo G

Pop Smoke

Favori kadın hip-hop sanatçısı

Cardi B

Coi Leray

Erica Banks

Megan Thee Stallion- KAZANAN

Saweetie

Favori hip-hop albümü

Drake - Certified Lover Boy

Juice WRLD - Legends Never Die

Megan Thee Stallion - Good News- KAZANAN

Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon

Rod Wave - SoulFly

Favori hip-hop şarkısı

Cardi B "Up" - KAZANAN

Internet Money ft. Gunna, Don Toliver & NAV "Lemonade"

Lil Tjay ft. 6LACK "Calling My Phone"

Polo G "RAPSTAR"

Pop Smoke "What You Know Bout Love"

Favori erkek R&B sanatçısı

Chris Brown

Giveon

Tank

The Weeknd- KAZANAN

Usher

Favori kadın R&B sanatçısı

Doja Cat- KAZANAN

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

SZA

Favori R&B albümü

Doja Cat - Planet Her- KAZANAN

Giveon - When It's All Said And Done… Take Time

H.E.R. - Back of My Mind

Jazmine Sullivan - Heaux Tales

Queen Naija - missunderstood

Favori R&B şarkısı

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) "Leave The Door Open" - KAZANAN

Chris Brown & Young Thug "Go Crazy"

Giveon "Heartbreak Anniversary"

H.E.R. "Damage"

Jazmine Sullivan "Pick Up Your Feelings"

Hey @silksonic what you doin? Because "Leave The Door Open" just won Favorite R&B Song at the #AMAs! pic.twitter.com/vn4z6KU6D5 — American Music Awards (@AMAs) November 21, 2021

Favori erkek Latin sanatçı

Bad Bunny- KAZANAN

J Balvin

Maluma

Ozuna

Rauw Alejandro

Big congrats to @sanbenito because "EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO” won the #AMAs for Favorite Latin Album! #BadBunnyAMAs pic.twitter.com/WfgWZsZefx — American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021

Favori Latin kadın sanatçı

Becky G- KAZANAN

Kali Uchis

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

YOU voted and the winner of Favorite Female Latin Artist is @iambeckyg! 🔥🔥🔥 #AMAs pic.twitter.com/RMVCcuf8Na — American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021

Favori Latin ikilisi veya grubu

Banda MS de Sergio Lizárraga- KAZANAN

Calibre 50

Eslabon Armado

La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho

Los Dos Carnales

Favori Latin albümü

Bad Bunny: El Último Tour Del Mundo- KAZANAN

Kali Uchis: Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)

KAROL G: KG0516

Maluma: PAPI JUANCHO

Rauw Alejandro: Afrodisíaco

Big congrats to @sanbenito because "EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO” won the #AMAs for Favorite Latin Album! #BadBunnyAMAs pic.twitter.com/WfgWZsZefx — American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021

Favori Latin Şarkısı

Bad Bunny & Jhay Cortez: Dakiti

Bad Bunny x ROSALÍA: LA noche de anoche

Farruko: Pepas

Kali Uchis: Telepatía- KAZANAN

Maluma & The Weeknd: Hawai



Favori rock sanatçısı

AJR

All Time Low

Foo Fighters

Glass Animals

Machine Gun Kelly- KAZANAN

Favori ilham verici sanatçı

CAIN

Carrie Underwood- KAZANAN

Elevation Worship

Lauren Daigle

Zach Williams

Favori Gospel sanatçısı

Kanye West- KAZANAN

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Maverick City Music

Tasha Cobbs Leonard

Favori dans/elektronik sanatçısı

David Guetta

ILLENIUM

Marshmello- KAZANAN

Regard

Tiesto

Ödül töreni hakkında tüm detaylar

Amerikan Müzik Ödül törenine ev sahipliği yapan Cardi B törende 8 kıyafet değiştirdi. Ünlü Rapçi gösterişli kıyafetleriyle geceye damgasını vurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cardi B (@iamcardib)'in paylaştığı bir gönderi

Bruno Mars ve Anderson .Paak göz kamaştırıcı bir "Smokin Out the Window" performansıyla herkesi coşturdu.

Bad Bunny, Tainy ve Julieta Venegas, 2021 Amerikan Müzik Ödülleri töreninde yüksek teknolojili ve fütürist bir performans sundu.

Ayrıca ödül töreninin kapanışında şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Maluma, Owen Wilson ve Sarah Silverman ile birlikte başrolde yer aldığı "Marry Me" filminin yeni single'ı "On My Way" şarkısını seslendirdi.