Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) 2021 kazananlar ve unutulmaz anlar
2021 Amerikan Müzik Mdülleri Cardi B'nin ev sahipliğiyle Pazar akşamı Los Angels'ta gerçekleşti. Yıldızlarla dolu gecede pek çok ünlü sahne performanslarını sergiledi. Peki hangi sanatçı ne ödülü aldı? Hangi sanatçı sahne aldı? Amerikan Müzik Ödülleri 2021 hakkında tüm detaylar...
Cardi B'nin ev sahipliği yaptığı 2021 Amerika Müzik Ödülleri (AMAs), 21 Kasım'da Microsoft Theatre'da düzenlendi. 'En iyi' kategorisinde sanatçılara ödül veren Amerikan Müzik Ödülleri pandemiden sonra tekrardan ödül törenini gerçekleştirdi. Olivia Rodrigo yedi The WeeknD ise altı ödüle aday gösterildi. BTS, müzik ödülleri kategorilerini silip süpürdü! Yılın sanatçısı, favori pop grubu ve favori pop şarkısı da dahil olmak üzere üç ödülü evine götürdü. Gecenin yılın yeni sanatçısı ödülünü Olivia Rodrigo kazandı. Peki başka kim zirveye çıktı?
İşte tüm 2021 Amerikan Müzik Ödülleri kazananları
Yılın Sanatçısı
- Ariana Grande
- BTS- KAZANAN
- Drake
- Olivia Rodrigo
- Taylor Swift
- The WeeknD
Yılın yeni sanatçısı
- 24kGoldn
- Giveon
- Masked Wolf
- Olivia Rodrigo- KAZANAN
- The Kid LAROI
Good 4 u, @oliviarodrigo!! You're the #AMAs New Artist of the Year! 🎉 #OliviaRodrigoAMAs pic.twitter.com/7GyXu6JldJ— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021
Yılın işbirliği
- 24kGoldn ft. iann dior "Mood"
- Bad Bunny & Jhay Cortez "DÁKITI"
- Chris Brown & Young Thug "Go Crazy"
- Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More" - KAZANAN
- Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon "Peaches"
Favori trend şarkı
- Erica Banks, "Buss It"
- Maneskin, "Beggin"
- Megan Thee Stallion, "Body"- KAZANAN
- Olivia Rodrigo, "Drivers license"
- Popp Hunna, "Adderall (Corvette Corvette)"
Favori müzik videosu
- Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), "Leave the Door Open"
- Cardi B, "Up"
- Lil Nas X, MONTERO (Call Me By Your Name) - KAZANAN
- Olivia Rodrigo, "drivers license"
- The Weeknd, "Save Your Tears"
Favori erkek pop sanatçısı
- Drake
- Ed Sheeran- KAZANAN
- Justin Bieber
- Lil Nas X
- The Weeknd
Favori kadın pop sanatçısı
- Ariana Grande
- Doja Cat
- Dua Lipa
- Olivia Rodrigo
- Taylor Swift- KAZANAN
Favori pop ikilisi veya grubu
- AJR
- BTS- KAZANAN
- Glass Animals
- Maroon 5
- Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)
They're setting the night alight and winning the #AMAs for Favorite Pop Duo or Group! CONGRATS, @BTS_twt! 🎉 #BTSxAMAs pic.twitter.com/fzQs7M5HrW— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021
Favori pop albümü
- Ariana Grande, Positions
- Dua Lipa, Future Nostalgia
- Olivia Rodrigo, SOUR
- Taylor Swift, evermore- KAZANAN
- The Kid LAROI, F— LOVE
"evermore" by @taylorswift13 wins the #AMAs for Favorite Pop Album! pic.twitter.com/LgTWUAtNFd— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021
Favori pop şarkısı
- BTS "Butter" - KAZANAN
- Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More"
- Dua Lipa "Levitating"
- Olivia Rodrigo "drivers license"
- The Weeknd & Ariana Grande "Save Your Tears (Remix)"
Favori erkek country sanatçısı
- Chris Stapleton
- Jason Aldean
- Luke Bryan- KAZANAN
- Luke Combs
- Morgan Wallen
Favori kadın country sanatçısı
- Carrie Underwood- KAZANAN
- Gabby Barrett
- Kacey Musgraves
- Maren Morris
- Miranda Lambert
Favori ülke ikilisi veya grubu
- Dan + Shay- KAZANAN
- Florida Georgia Line
- Lady A
- Old Dominion
- Zac Brown Band
Favori country albümü
- Chris Stapleton - Starting Over
- Gabby Barrett - Goldmine- KAZANAN
- Lee Brice - Hey World
- Luke Bryan - Born Here Live Here Die Here
- Morgan Wallen - Dangerous: The Double Album
Favori country şarkısı
- Chris Stapleton "Starting Over"
- Chris Young & Kane Brown "Famous Friends"
- Gabby Barrett "The Good Ones" - KAZANAN
- Luke Combs "Forever After All"
- Walker Hayes "Fancy Like"
Favori erkek hip-hop sanatçısı
- Drake- KAZANAN
- Lil Baby
- Moneybagg Yo
- Polo G
- Pop Smoke
Favori kadın hip-hop sanatçısı
- Cardi B
- Coi Leray
- Erica Banks
- Megan Thee Stallion- KAZANAN
- Saweetie
Favori hip-hop albümü
- Drake - Certified Lover Boy
- Juice WRLD - Legends Never Die
- Megan Thee Stallion - Good News- KAZANAN
- Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon
- Rod Wave - SoulFly
Favori hip-hop şarkısı
- Cardi B "Up" - KAZANAN
- Internet Money ft. Gunna, Don Toliver & NAV "Lemonade"
- Lil Tjay ft. 6LACK "Calling My Phone"
- Polo G "RAPSTAR"
- Pop Smoke "What You Know Bout Love"
Put your hands UP for the #AMAs host, @iamcardib!! 🙌👏— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021
"Up" is the WINNER of Favorite Hip-Hop Song! #CardiAMAs #CardiParty" pic.twitter.com/TSlwEReABl
Favori erkek R&B sanatçısı
- Chris Brown
- Giveon
- Tank
- The Weeknd- KAZANAN
- Usher
Favori kadın R&B sanatçısı
- Doja Cat- KAZANAN
- H.E.R.
- Jazmine Sullivan
- Jhené Aiko
- SZA
Favori R&B albümü
- Doja Cat - Planet Her- KAZANAN
- Giveon - When It's All Said And Done… Take Time
- H.E.R. - Back of My Mind
- Jazmine Sullivan - Heaux Tales
- Queen Naija - missunderstood
Favori R&B şarkısı
- Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) "Leave The Door Open" - KAZANAN
- Chris Brown & Young Thug "Go Crazy"
- Giveon "Heartbreak Anniversary"
- H.E.R. "Damage"
- Jazmine Sullivan "Pick Up Your Feelings"
Hey @silksonic what you doin? Because "Leave The Door Open" just won Favorite R&B Song at the #AMAs! pic.twitter.com/vn4z6KU6D5— American Music Awards (@AMAs) November 21, 2021
Favori erkek Latin sanatçı
- Bad Bunny- KAZANAN
- J Balvin
- Maluma
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Big congrats to @sanbenito because "EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO” won the #AMAs for Favorite Latin Album! #BadBunnyAMAs pic.twitter.com/WfgWZsZefx— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021
Favori Latin kadın sanatçı
- Becky G- KAZANAN
- Kali Uchis
- KAROL G
- Natti Natasha
- ROSALÍA
YOU voted and the winner of Favorite Female Latin Artist is @iambeckyg! 🔥🔥🔥 #AMAs pic.twitter.com/RMVCcuf8Na— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021
Favori Latin ikilisi veya grubu
- Banda MS de Sergio Lizárraga- KAZANAN
- Calibre 50
- Eslabon Armado
- La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho
- Los Dos Carnales
Favori Latin albümü
- Bad Bunny: El Último Tour Del Mundo- KAZANAN
- Kali Uchis: Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)
- KAROL G: KG0516
- Maluma: PAPI JUANCHO
- Rauw Alejandro: Afrodisíaco
Big congrats to @sanbenito because "EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO” won the #AMAs for Favorite Latin Album! #BadBunnyAMAs pic.twitter.com/WfgWZsZefx— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021
Favori Latin Şarkısı
- Bad Bunny & Jhay Cortez: Dakiti
- Bad Bunny x ROSALÍA: LA noche de anoche
- Farruko: Pepas
- Kali Uchis: Telepatía- KAZANAN
- Maluma & The Weeknd: Hawai
Favori rock sanatçısı
- AJR
- All Time Low
- Foo Fighters
- Glass Animals
- Machine Gun Kelly- KAZANAN
.@machinegunkelly is your #AMAs Favorite Rock Artist! Congrats 🎉 pic.twitter.com/uqZsNINCSV— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021
Favori ilham verici sanatçı
- CAIN
- Carrie Underwood- KAZANAN
- Elevation Worship
- Lauren Daigle
- Zach Williams
Favori Gospel sanatçısı
- Kanye West- KAZANAN
- Kirk Franklin
- Koryn Hawthorne
- Maverick City Music
- Tasha Cobbs Leonard
Favori dans/elektronik sanatçısı
- David Guetta
- ILLENIUM
- Marshmello- KAZANAN
- Regard
- Tiesto
Ödül töreni hakkında tüm detaylar
Amerikan Müzik Ödül törenine ev sahipliği yapan Cardi B törende 8 kıyafet değiştirdi. Ünlü Rapçi gösterişli kıyafetleriyle geceye damgasını vurdu.
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Bruno Mars ve Anderson .Paak göz kamaştırıcı bir "Smokin Out the Window" performansıyla herkesi coşturdu.
Bad Bunny, Tainy ve Julieta Venegas, 2021 Amerikan Müzik Ödülleri töreninde yüksek teknolojili ve fütürist bir performans sundu.
Ayrıca ödül töreninin kapanışında şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Maluma, Owen Wilson ve Sarah Silverman ile birlikte başrolde yer aldığı "Marry Me" filminin yeni single'ı "On My Way" şarkısını seslendirdi.
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