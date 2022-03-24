Anadolu’nun çiçekleri Zeynep Öztürk’ün motiflerinde hayat buluyor

ZEYNEP ÖZTÜRK’ün üçüncü kişisel sergisi olan “Bakarken II”, Anadolu’da yetişen 14 farklı çiçeğin hikâyesini sanatseverlere anlatmak için gün sayıyor.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Zeynep ÖZTÜRK ‘Bakarken II’ isimli sergisini 9 Nisan’da Ekavart Galeri’de açmaya hazırlanıyor. Anadolu’da yetişen farklı çiçeklerin hikâyesinin hâkim olduğu 14 eseri şiirleri ile buluşturan, ÖZTÜRK’ün çalışmaları 7 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

Zeynep ÖZTÜRK, eserlerinde, sevgi ve coşkusunu motiflerle tuvaline aktarırken bu motifler, belli bir düzen anlayışında tekstil altyapısını da içine alıyor. Pentürlerinde dokusal çıkış olarak ele aldığı çiçek motifleri, gerçek ayrıntılardan arınmış olarak tuale yansıyor. Sanatçı, titiz bir disiplinle ele aldığı obje, figür veya mekân unsurlarını bellekte yarattığı değişimle, geometrik motiflerinin yanılsamalarını renklerle konumlandırıyor. Işığın vurduğu alanları yanılsamalarla irdelerken doku arayışlarını, stilize edilmiş geometrik motifler sayesinde farklı renk tonlarıyla yansıtan ÖZTÜRK, küçük, ince ayrıntılarla verdiği geometrik motifler ve renk ahenkleriyle insanı iç yolculuğa çıkarırken doğayla, tarihle, gelenekle kurduğu birliktelik, onun fırçasıyla çağdaş bir arayış içinde sentez olarak öne çıkıyor.

Her bir motif, her bir satır gibi, hayatın yansıması mıdır yoksa yanılsaması mı?

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliğinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam eden sanatçı Zeynep ÖZTÜRK, 9 Nisan’da kapılarını açacak sergisinde ikinci şiir kitabını da tanıtacak. Kitapta yer alan 20 şiir; sevginin, aşkın, tutkunun, var oluşun, anlamın, sezginin, insanlığın, arkadaşlığın, bütün kavram ve değerlerin, bütün hissediş ve sezişlerin nasıl özgün bir dil katmanıyla dile geldiğinin güzel örneklerini içinde barındırıyor.

Serginin geliri “Elim Sende Platformu” üzerinden SMA’lı çocukların tedavisine aktarılacak

Resim yapmaya devam ederken aynı zamanda kelimelerin sihirli gücünü kullanarak şiir çalışmalarını da sürdüren ÖZTÜRK, okuyucuları ve izleyicileriyle buluşmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Aynı zamanda bu serginin bir öneminin daha olduğunu söyleyen Zeynep ÖZTÜRK: “Ekavart Galeride sergilenecek 14 eserin satışı ile elde edilecek gelirin tamamının “Elim Sende Platformu” üzerinden SMA’lı çocukların tedavisi ile EKAV Vakfının sanat dalında eğitim gören bursiyerlerine aktarılacağını belirtti.

ZEYNEP ÖZTÜRK

1974 yılında İzmit’te doğdu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliğinden mezun oldu. 1998 - 2009 yılları arası Bilfen Okullarında resim öğretmeni olarak çalıştı. 2010 yılında Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünde 16. ve 17. yy Osmanlı kaftanları üzerine hazırlamış olduğu teziyle yüksek lisansını tamamladı ve doktorasına başladı. Aynı zamanda 2010 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Etiğim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum ve karma sergilere katılmış, jüri üyeliklerinde bulunmuş, kişisel sergiler açmıştır. Uşak ilinde, “Geleneksel Çağdaşa Halı Müzesi’nde” bir eseri bulunmaktadır.

Sanatın birçok dalı ile ilgilenen Öztürk, ilk kişisel resim sergisini 2013 yılında "Motiflerin Yanılsaması" adıyla açmıştır. 2015 yılında ilk şiir kitabı "Bakarken" ile edebiyat dünyasına da adım atan ÖZTÜRK, üçüncü kişisel sergisini ve ikinci şiir kitabını Nisan 2022'de sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Ekavart Gallery

Bu yıl 30. yaşını kutlayan EKAV Vakfı “Sanat Geliştirir, Sanat İyileştirir, Sanat Birleştirir” sloganıyla ülkemizin kültür platformlarına ayna tutan etkinlikler, sanatçılar ve sanata gönül vermiş tüm sanatseverlerle paylaşarak çalışmalarına devam etmektedir. Ekavart Gallery, EKAV Vakfına bağlı kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Etkinliklerden elde edilen gelirler, sanat dalında eğitim gören bursiyerlerimize aktarılarak, geleceğin sanatçılarına destek olmaktadır.