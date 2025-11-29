Andrew Garfield için 'öldü mü?' haberlerine menajerinden açıklama
Dünyaca ünlü oyuncu Andrew Garfield, sosyal medyada hızla yayılan asılsız bir ölüm haberinin hedefi oldu. 'Öldü mü?' haberleri bize özel değil, dünya basınında yankı uyandırdı. Beklenen açıklama ise ünlü oyuncunun menajerinden geldi....
“R.I.P. Andrew Garfield” başlıklı sahte bir Facebook sayfası, dünyaca ünlü oyuncu Andrew Garfield'i hedef aldı.. Kısa süre içinde binlerce kullanıcının gündemine oturan iddia, hayranlarını derin bir endişeye sevk etti.
Bir milyona yakın beğeni toplayan sayfada, oyuncunun 27 Kasım sabahı saat 11.00’de hayatını kaybettiği yazıldı. Sayfanın “Hakkında” kısmında yer alan metinde Garfield’ın ölümüyle ilgili detaylı ve inandırıcı bir açıklama bulunuyordu...
“27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00 sularında aktör Andrew Garfield aramızdan ayrıldı. 20 Ağustos 1983’te Los Angeles’ta doğan Garfield, özlenecek ama unutulmayacak. Lütfen bu sayfayı beğenerek ve yorum yaparak taziyelerinizi iletin.”
Bu paylaşım kısa sürede yüzlerce kişinin mesaj yazmasına yol açtı, sosyal medya kullanıcıları arasında panik yarattı. Twitter’da da iddia hızla yayıldı.