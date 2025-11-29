Andrew Garfield için 'öldü mü?' haberlerine menajerinden açıklama

Bir milyona yakın beğeni toplayan sayfada, oyuncunun 27 Kasım sabahı saat 11.00’de hayatını kaybettiği yazıldı. Sayfanın “Hakkında” kısmında yer alan metinde Garfield’ın ölümüyle ilgili detaylı ve inandırıcı bir açıklama bulunuyordu...