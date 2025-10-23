Anıl İlter, 'Bahar' dizisinin kadrosunda
Show TV'de yayınlanan “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisine başarılı oyuncu Anıl İlter katılıyor.
Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi 3. Sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; Mehmet Can Bindal’ın yönettiği, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın yazdığı diziye başarılı oyuncu Anıl İlter katılıyor.
KADIN DOĞUM UZMANI OLARAK DİZİDE
Anıl İlter, dizide Kadın Doğum Uzmanı Profesör Çağlar Işıktan’ı canlandıracak. Amerika’ya doktorasını tamamlamak için giden İlter, Rengin’le (Ecem Özkaya) oradan tanışmaktadır.