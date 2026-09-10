Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu

NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı, yayınlanan yeni fragmanıyla izleyicinin karşısına çıktı. NTC Medya imzalı yapımın merakla beklenen yayın tarihi de belli oldu. Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Anne Yarısı sezonun merakla beklenen dizileri arasında.

ANNE YARISI FRAGMAN

Zeynep’in bu beklenmedik hamlesi, Ali ile arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken Ege’nin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de artırıyor. Tanıtımda havalimanında yaşanan gelişmeler ise hikâyenin nasıl ilerleyeceğine dair merakı yükseltiyor.

ANNE YARISI NE ZAMAN?

Anne Yarısı, ilk bölümüyle 22 Eylül Salı saat 20.00’de NOW’da izleyiciyle buluşacak. Salı akşamı dizinin rakipleri A.B.İ, Tuzlu Kahve ve Haysiyet olacak.

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kapadokya’nın etkileyici atmosferinde geçen dizide aile bağları, saklanan sırlar, velayet mücadelesi ve büyük fedakârlıklar iç içe geçiyor. Yeni fragman, Ege için verilen mücadelenin kolay kolay sona ermeyeceğinin sinyallerini veriyor.

ANNE YARISI OYUNCULARI

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu başrolleri paylaşıyor. Kadroda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.