Annelerimizi yaza hazırlamak için 5 altın tavsiye

1. Online alışveriş zamanı

Evet, belli dönemlerde AVM’ler açılıyor, mağazalar iş başı yapıyor olabilir ama hem bitmeyen yasaklar ve kısıtlamalar hem de hala virüsün etkisini yitirmemesi, aşılanma tamamlansa bile bulaşma riskinin bulunması yeni dönemde fiziksel alışverişin gözden düşeceğinin önemli bir işareti. Sosyal mesafe nedeniyle uzun kuyruklarda beklemek yerine, evimizin konforunda ve güvenliğinde online alışverişe daha fazla odaklanmak en mantıklı seçenek. Seçeceğimiz kıyafetler, yeni elbiseler, alışverişlerimiz için cep telefonumuzun konforunda, online alışverişin keyfini süreceğiz.

2. Hangi elbise

Anneler günü hediyesi için bu sene annelerimize, yaz mevsimi konusunda ilham veren, “bu kısıtlamalardan çıkıp güzel bir yaz geçireceğiz,” mesajıyla yüklü bir hediye seçmek çok doğru bir karar olacaktır. Bu yaz, ilham veren, iç açan renkler moda olacak. Ağır bir kış geçirdik ve yaz boyunca kimse kasvetli renkler görmek istemiyor. Hediye seçerken, herkesin kalbini kazanacak, gözlerini çevireceğiz canlı ve açık renkler tercih edebilirsiniz. Pastel renkleri de yaz ayları için güzel bir seçenek olabilir. Pierre Cardin koleksiyonları arasında güzel modeller bulabilir, Greyder ürünleri arasında kıyafetinizi tamamlayacak şık spor veya casual ayakkabılar, seçebilirsiniz. Elbette annenizle beraber kendinize de kıyafet seçmeyi ihmal etmeyin. Anne kız gezeceksiniz. Kontrast yaratmak istediğinizde, tamamen zıt renkler yerine birbirine yakın renk tonlarıyla hoş bir uyum yakalayabilirsiniz.

3. Maskeler ne olacak?

Acı ama gerçek, aşılanma tamamlansa bile bir süre daha maske takmak zorunda kalacağımız gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Ancak neyse ki, modacılar da maskelere el attılar. Artık farklı renklerde, farklı desenlerde çok sempatik maskelere ulaşmak hiç zor değil. Bunların tıbbi geçerliliği olmayabilir ancak eczaneden aldığınız maskelerin üzerine takarak kullanabileceğinizi hatırlatalım. Yaz fotoğraflarımızın tadı ameliyat maskeleri ile kaçmasın. Etkileyici desenlere sahip aksesuar maskeleri ihmal etmemenizi tavsiye ediyoruz. Fakat bir uyarı daha yapalım. Spor yaparken maske takmak, yeterince oksijen alamayacağınız için hayati tehlike doğurabilir. Spor yaparken kendinize maske takmayacağınız bir alan yaratmanız akıllıca olacaktır.

4. Spor kıyafetleri için doğru zaman

Spor demişken, bu yaz spora daha fazla zaman ayırmak isteyebiliriz. Madem sosyal mesafe kuralları gereği sosyal hayat biraz sönük geçecek ve hatta belki tatil imkanlarımız da çok sınırlı olacak. Vaktinizi, kışın fazla fırsat bulamadığınız spora odaklamak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla, bu yaz sosyal medya fotoğraflarının deniz-güneş-kum yerine spor yaparken çekilmiş pozların yoğun olmasına şaşırmayın. Spor için giymek üzere farklı taytlar, tşörtler, renkli spor aksesuarları edinmenizi tavsiye ederiz.

5. Çantalarınızı yeniden gözden geçirin

Çantalar hepimizin tutkusu ancak bu yaz çok küçük çantalar çok kullanışlı olmayabilir. Yanımızda taşımamız gereken el dezenfektanları, vitaminler, ıslak mendiller hatta sık sık soğuk su içebilmek için temiz, mini bir termos… Tüm bunlara uygun boyutta ve her ortama uyacak çantalara sahip olmanızı tavsiye ederiz.