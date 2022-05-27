Annesinin orijinal gelinliğini 30 yıl sonra şık bir elbiseye dönüştürdü! TikTok'ta viral oldu

TikTok'ta @jaimeguillory adından söz ettiren Jaime Guillory, Pazar günü kendi düğünü için provada annesinin 1989 gelinliğinin değiştirilmiş bir versiyonunu nasıl giydiğini gösteren bir video paylaştı. Cuma günü itibariyle 1,9 milyondan fazla görüntülenen klip, Jaime'nin düğün provasında onu giydiği videolara ve görüntülere geçmeden önce annenin düğün gününde çekilmiş fotoğraflarını içeriyor.

Insider'a e-posta yoluyla konuşan Jaime, kendisi ve kocası Preston Guillory'nin Nisan ayında California, Laguna Beach'te aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte düğün prova ve törenlerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Ayrıca Preston'ın annesinin gelinliğini giyme fikrinin "en havalı" olduğunu düşündüğünü ve onu giydiğini görünce "havaya uçtuğunu" söyledi.

Jaime her zaman annesinin elbisesini kendi düğününe dahil etmek istedi

27 yaşındaki Jaime, elbiseyi giyme kararının her zaman aklında olan bir şey olduğunu söyledi ve elbiseye aşık olurken ailesinin düğün fotoğraflarına bakarak aşık oldu.

"Fikrin ne zaman ekildiğini tam olarak hatırlayamıyorum, ancak hatırlayabildiğimden beri onu giymek ya da bir şekilde büyük günüme dahil etmek istedim" dedi.

Jaime nişanlandığında yaptığı ilk şeylerden birinin annesine elbisesinin nerede olduğunu sormak olduğunu söyledi.

Jaime'nin 30 yılı aşkın süredir dokunulmadığını söylediği elbiseyi annesinin aslen Massachusetts'ten geldiği yerden getirmek için birlikte çalıştılar.

Elbiseyi dönüştürmek için neredeyse hiç ayarlamaya gerek yoktu

Elbiseyi tuttuklarında, görev onu ayarlamak oldu. "Slip elbiseyi ve dantel kaplamayı çok düşük bir tarzda dizlerimin hemen üstüne gelecek şekilde yere kadar sarmıştık" dedi. "Bir eldiven gibi oturduğundan emin olmak için slip elbisede birkaç ayar yaptık, düşen arkadaki bir düğmeyi düzelttik ve alt kısımdaki bazı ek boncukları çıkardık." ifadelerini kullandı.

Jaime, onu elbisenin içinde görmek annesini inanılmaz derecede sevindirdi, çünkü onu nişanlı bir kadın olarak giydiğini görmek "özel ve gerçeküstünün ötesinde".

"Babam beni karısının düğün gününde giydiği elbiseyle görünce çok duygulandı" diye ekledi. "Gerçekten çok tatlıydı."

Jaime'nin nedimelerinden biri olan fotoğrafçı Merissa De Falcis , düğün provasından fotoğrafların çekilmesine yardımcı oldu. De Falcis, Insider'a e-posta yoluyla elbiseyi yeniden kullanma planını bildiği halde Jaime'yi elbise içinde görünce çok şaşırdığını söyledi.

"Annesinin ve babasının evliliğini onurlandırmak için mükemmel bir yoldu"

De Falcis, "Çenem tam anlamıyla düştü" dedi. "Annesi ve babasının evliliğini onurlandırmak için mükemmel bir yoldu ve üzerinde güzel görünen eşi benzeri olmayan, vintage bir tarz giyebiliyordu."

Jaime, prova elbisesinin vintage, dantel ve boncuklarla dolu olmasını sevse de, gerçek düğününde kişisel tarzını kutlamaktan keyif aldığını söyledi - bu, annesinin orijinal elbisesinden biraz farklı. Pazartesi günü, 88.000'den fazla izlenen düğünlerinde kendi gelinliğini giydiği bir TikTok takipçisi paylaştı .

Jaime, "Gelinliğim ipek krep, ince askılı ve düşük sırttan yapılmış son derece sadeydi" Hayatın her alanında çok minimalistim ve sadeliği ve 'az daha çoktur' fikrini seviyorum." dedi.