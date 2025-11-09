Apollo 11, dünyaya indikten sonra neden ilk Anıkabir'i ziyaret etti?
İnsanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olan Ay yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen Apollo 11 ekibi; Neil A. Armstrong, Michael Collins ve Edwin E. Aldrin, ilk ziyaretlerinden birini Ankara'da, Anıtkabir’e gerçekleştirmişti. Dünya basınının da yakından takip ettiği bu olayda, üç kahraman astronotun Atatürk'ü anıt mezarında ziyaret etmesinin ardındaki sembolik anlam neydi?
Apollo 11 astronotları Neil A. Armstrong, Michael Collins ve Edwin E. Aldrin, tarihi Ay görevlerinin ardından 29 Eylül 1969'da başladıkları dünya turunda pek çok ülkenin başkenti ve şehrini ziyaret ederek büyük ilgi gördüler. Türkiye'nin başkenti Ankara da bu üç astronotun ziyaret edecekleri şehirler arasındaydı...
Apollo 11 astronotları, dünya turunun Türkiye durağında, 20-22 Ekim 1969 tarihleri arasında Ankara'da ağırlandı. Ekip, 20 Ekim 1969 günü Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ü andı.
(Soldan sağa, astronotlar Michael Collins, Neil Armstrong ve Edwin 'Buzz' Aldrin Jnr, Ay modülü Apollo 11'in mürettebatı)
NEDEN ATATÜRK'Ü ZİYARET ETTİLER
Power Fm'de yayınlanan 'Geveze Show'un programcısı Jozi Zalma bu ziyaretin sırrını bir programında açıklamıştı. Jozi Zalma, Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği ilk Türk mühendis olan Necdet Erarslan'ın oğlu Arsev Eraslan'ın Appollo 11 için yazdığı yazılım programı ve görevdeki etkin katkılarının astronot ekibinin Anıtkabir ziyaretinde etkili olduğunu söyledi.
