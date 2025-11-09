Apollo 11, dünyaya indikten sonra neden ilk Anıkabir'i ziyaret etti?

Apollo 11 astronotları Neil A. Armstrong, Michael Collins ve Edwin E. Aldrin, tarihi Ay görevlerinin ardından 29 Eylül 1969'da başladıkları dünya turunda pek çok ülkenin başkenti ve şehrini ziyaret ederek büyük ilgi gördüler. Türkiye'nin başkenti Ankara da bu üç astronotun ziyaret edecekleri şehirler arasındaydı...



