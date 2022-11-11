Araştırma: Türk halkının çikolata tercihi yüzde 54,4 ile sütlü çikolata oldu

Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının yüzde 54,4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü çikolata yedikçe kendisini mutlu hissediyor.

En özel günlerimizde yüzümüzü güldüren, yorulduğumuzda bizi harekete geçirecek enerjiyi veren çikolata araştırmasınınsonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54,4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor. Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41,9 ile bitter çikolata takip ediyor.

Mutluluk veren çikolatayı kahve ile tüketiyoruz

Taze çekilmiş kahveden yapılmış bir fincan kahve ve yanındayedikçe mutluluk veren bir parça çikolata… Bu muhteşem ikiliye hayır diyebilecek oldukça az olsa gerek. Araştırmaya göre katılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.