'Arka Sokaklar' 18. sezonla ekranlara geri dönüyor: Yeni video geldi, 4 yeni isim katılıyor

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda geri dönüyor... Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar’ın yeni tanıtımı yayınlandı.

HAYATA BAMBAŞKA BİR YERDEN BAŞLAYACAKLAR

Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile yeni sezona hazırlanan Arka Sokaklar, bu kez çok daha farklı bir hikâye ile açılış yapacak.

Diziye yeni katılan isimlerden Mustafa Üstündağ 'Sado', Hasan Denizyaran 'Komiser Kadir', Cansu Fırıncı 'Komiser Ünal', Sinem Reyhan Kıroğlu ise 'Komiser Yardımcısı Birce' karakteriyle ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda ise; Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi isimler yer alıyor.