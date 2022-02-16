'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı

Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 614’üncü bölümünde oyuncu Cenk Gürpınar, 'Poyraz' karakteriyle izleyiciyle buluşmuştu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlere ise iki yeni oyuncu dahil oluyor.

Bahar Başar, hanım ağa olan 'Handan' karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz otururken, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor.

Konusu

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.