Arka Sokaklar'ın 741. bölümünde Güllü'nün ölümü işlendi

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar dün akşam 741. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'da bu defa Güllü'nün ölümü gündeme getirildi. Dizideki sahneler oldukça gerçekçi bulundu. İşte detaylar...

Elele Online

Elele Online
1 / 4
Arka Sokaklar'ın 741. bölümünde Güllü'nün ölümü işlendi - Resim : 1

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümü işlendi. 

2 / 4
Arka Sokaklar'ın 741. bölümünde Güllü'nün ölümü işlendi - Resim : 2

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’ye ilişkin soruşturma sürerken, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde olay yeniden kurgulandı.

3 / 4
Arka Sokaklar'ın 741. bölümünde Güllü'nün ölümü işlendi - Resim : 3

Dizide, Güllü'nün kızı Tuğyan'ı canlandıran oyuncunun benzerliği dikkat çekti. Tuğyan ve Sultan'a benzer oyuncuların bulunması takdir edildi.

4 / 4
Arka Sokaklar'ın 741. bölümünde Güllü'nün ölümü işlendi - Resim : 4

Özellikle sanatçının evindeki kritik anların ve güvenlik kamerası kayıtlarının sahne sahne yeniden çekilmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.