Arka Sokaklar'ın 741. bölümünde Güllü'nün ölümü işlendi
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar dün akşam 741. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'da bu defa Güllü'nün ölümü gündeme getirildi. Dizideki sahneler oldukça gerçekçi bulundu. İşte detaylar...
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümü işlendi.
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’ye ilişkin soruşturma sürerken, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde olay yeniden kurgulandı.
Dizide, Güllü'nün kızı Tuğyan'ı canlandıran oyuncunun benzerliği dikkat çekti. Tuğyan ve Sultan'a benzer oyuncuların bulunması takdir edildi.
Özellikle sanatçının evindeki kritik anların ve güvenlik kamerası kayıtlarının sahne sahne yeniden çekilmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.