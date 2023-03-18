'Arka Sokaklar'ın yerine gelen proje belli oldu

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yayın sürecine ara vermişti. Başrollerini Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan gibi oyuncuların paylaştığı 'Arka Sokaklar' dizisi, final yapmadan yayından kaldırıldı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin yerine gelecek olan proje netleşti.

'Arka Sokaklar' yerine 'Yıldız De Bana' yarışması yayınlanacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle ara verilen, daha sonra da biten 'Arka Sokaklar'ın yerine cuma akşamları 'Yıldız De Bana' yarışması yayınlanacak. Hülya Avşar ve Hamdi Alkan'ın jüri koltuğunda yer alacağı yarışmada oyunculuk sektörüne yeni yetenekler seçilecek.

Oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmayı amaçlayan yarışma programında 9 kadın, 9 erkek olmak üzere toplam 18 yarışmacı yer alacak. “Yıldız De Bana” yeni bir değişiklik olmazsa 31 Mart akşamı seyirciyle buluşacak.