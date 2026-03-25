Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ekranlara geri dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Sahtekarlar dizisinde oynadığı karakterler ile dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, yeni projeye imza attı. Güzel oyuncu TRT tabii’nin orijinal içeriklerinden olacak olan yeni diziyle izleyici karşısına çıkacak.

BEREN VARNAL KARAKTERİYLE DÖNÜYOR

Beren Varnal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü isim, donanmanın en parlak subaylarından biri olacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstleneceği Operasyon Alesta, aksiyon ve dramatik sahneleriyle izleyicinin dikkatini çekecek. Şimdiden merakla beklenen dizi, askeri yapım sevenlerin bir numarası olacak. Operasyon Alesta seyirci tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.