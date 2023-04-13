Arkadaşlığa en zarar veren durum: Haber alamayınca kızdırdım mı diye şüphe ediyor musunuz?

Endişeli bir tipseniz, muhtemelen kendinize yakın olduğunuz insanların onlardan biraz haber alamadığınızda size kızıp kızmadığını sormuşsunuzdur.

Başarısız olan her plan, birkaç saat veya gün boyunca cevapsız kalan her mesaj, siz ve diğer kişi arasında başka açılardan harika olsa bile alarm sebebidir. Hemen sonuca varıyorsunuz ve merak ediyorsunuz: “Yanlış bir şey mi yaptım? Bana kızgın mı?” Normalde konuşkan olan arkadaşınız sizi şüpheye dönüştürebilir. O kendi hayatını yaşamakla meşgulken, sen onu yanlış konuştuğuna veya onu bir şekilde gücendirdiğine dair kanıt aramak için kafanı ve mesajlarını karıştırıyorsun. Bana kızgın olmalı, diye düşündün, yoksa cevap verirdi.

ORTADA BİR ŞEY YOKKEN "ACABA BANA KIZDI MI?" DİYE DÜŞÜNÜYORSANIZ...

Kaçınılmaz olarak, bu tür tahminler ve ilişkiyi felakete sürükleme, aileniz ve arkadaşlarınızla paylaştığınız bağları incitir. Birine size defalarca kızgın olup olmadığını sorun ve sonunda size çok iyi bir şekilde kızabilirler veya en azından muhtaçlığınızdan ciddi şekilde rahatsız olabilirler. Sonra diğer olumsuz alternatif var: Mantıksız bir şekilde bir arkadaşınızın sinirlendiğini varsayarsınız, mesafenizi korursunuz, bu mesafe büyür ve sonunda mükemmel bir arkadaşlığı israf edersiniz.

Psikoterapist Anna Poss, "Bir kişinin değişen davranışının senin hatan olduğunu varsaymak, potansiyel olarak seninle hiçbir ilgisi olmayan bir şeyi kişiselleştirmektir" diyor.

Bu düşünce tarzı aynı zamanda biraz narsisttir. Arkadaşının hayatındaki her şey senin etrafında dönmüyor. Buna bir pandemi ekleyin ve insanlar eşi benzeri görülmemiş bir şekilde meşguller, genellikle size kızmazlar.

Kaygıya yatkınsanız, arkadaşınızın iletişim eksikliği size kötü niyet gibi görünebilir, oysa gerçekte onlar sadece tükenmiştir. Temelsiz bir şekilde birinin bize kızgın olduğunu varsaymamızın daha derin bir nedeni olabilir.

Her zaman insanları üzdüğünüz için endişeleniyorsanız, bu varsayımın sizin için neden en anlamlı olduğunu anlamaya çalışmakta fayda var. Nihayetinde, bu olumsuz düşünceleri programdan çıkarması gereken sizsiniz; Endişelerinizi gidermek ve her şeyin yolunda olduğuna dair size tekrar tekrar güvence vermek için sorumluluğu arkadaşlarınıza ve ailenize yüklemek adil değil.

Endişeli bir bağlanma tarzınız olabilir. Genellikle çocuklukta oluşan bağlanma tarzımız, yakın ilişkiler bağlamında başkalarıyla duygusal olarak bağ kurma ve ilişki kurma şeklimizdir. Endişeli bağlanma stillerine sahip kişiler, ilişkileri hakkında daha fazla güvenceye ihtiyaç duyarlar. Denver'da bir psikoterapist olan Brittany Bouffard, "Her şeyin yolunda olup olmadığı veya yanlış bir şey yapıp yapmadığınız konusunda çok fazla endişelenmeniz gereken bir ebeveyniniz veya bakıcınız olsaydı, bugün hala yakın ilişkilerde böyle endişelenebilirsiniz" dedi. Endişeli bir bağlanma tarzı, kendinizi suçlamanıza da yol açabilir.



"Falanca bana kızgın mı?" Diye merak etmek yerine ne yapmalı?

Gereksiz yere kendinizi suçlamak yerine bir adım geri çekilip duruma merakla yaklaşmanızı söyledi: Arkadaşınız için potansiyel olarak sizin bilmediğiniz bir şey değişti mi? Gerçekten meşguller mi?

Bir arkadaşlığın iletişiminde veya dinamiklerinde dikkate değer bir değişiklik olduysa, endişe içinde kaybolmaktansa, ona ulaşmak daha yararlıdır. Kolayca düzeltilebilecek basit bir yanlış anlama olabilir, dedi Levine.

"Çoğu zaman, birisi uzaklaşıyormuş gibi hissettiğinde, aslında bunun seninle hiçbir ilgisi olmayabilir," dedi. "Arkadaşınızın, hakkında konuşmaktan çekindiği veya utandığı kişisel sorunları veya diğer insanlarla sorunları olabilir."