Artemis II'nin ardında yatan acıklı aşk hikayesi: Ay’daki kratere ölen eşinin adını önerdi
Uzayın uçsuz bucaksız sessizliği, Artemis II görevi sırasında yerini duygusal bir ana bıraktı. Mürettebat, Ay yakınındaki isimsiz bir kratere, görev komutanı Reid Wiseman'ın dört yıl önce kaybettiği eşi Carroll Wiseman'ın adının verilmesini teklif etti. Bu anlamlı öneriyle birlikte hem uzay aracında hem de Dünya’daki kontrol merkezinde gözyaşları sel oldu....
İnsanlığın 50 yıllık aradan sonra Ay’a dönüş bileti olan Artemis II görevi, sadece teknolojik bir zafer değil; yıldızların ötesine uzanan derin bir vefa hikayesine dönüştü. Ay’ın uzak yüzünde, sessizliğin hakim olduğu o kritik anlarda, görev komutanı Reid Wiseman ve ekibi tüm dünyayı duygulandıran bir teklife imza attı.
Milyonlarca kilometre uzakta, Jeremy Hansen’ın titreyen sesi telsizden duyuldu: ‘Orada çok özel bir nokta var... Parlak bir nokta. Ona Carroll adını vermek istiyoruz.’ Bu cümle, sadece bir isimlendirme değil, bir yasın ve vefanın gökyüzüne kazınmasıydı. O anlarda komutan Reid Wiseman gözyaşlarına hakim olamazken, bir dost eli omzuna dokundu...
Reid Wiseman’ın hikâyesi, uzaydaki başarısından çok daha derin bir yerden başlıyor. Reid'in eşi Carroll Wiseman kanser nedeniyle ne yazık ki hayatını kaybemişti... Ondan önce de annesini...46 yaşındaki Carroll, iki kız çocuğunun annesiydi...
Wiseman, iki kızı Katie ve Ellie’yi tek başına büyütmek zorunda kaldı. Bu dönem, onun için hayatının en zor ama aynı zamanda en anlamlı süreciydi...
