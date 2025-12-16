Asena Keskinci'nin başrolünde olduğu 'Jasmine' dizisinin ikinci bölümü ne zaman?
Bez Bebek" dizisinden rol arkadaşı Evrim Akın hakkında psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddialarıyla magazin gündeminde yer alan Asena Keskinci, yeni dizisiyle dikkat çekiyor. Peki, Jasmine 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Jasmine, 2025 sezonu için hazırlanan iddialı yerli diziler arasında yer alıyor.
Jasmine, 2025 sezonu için hazırlanan iddialı yerli diziler arasında yer alıyor.
Psikolojik drama ve gerilim türlerini bir araya getiren yapım, karanlık atmosferi ve çarpıcı hikâyesiyle kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu.
İZLEYİCİLERİ 2. BÖLÜMDE NELER BEKLİYOR?
2. bölümde, Yasemin'in sağlık durumuyla ilgili belirsizliklerin artması ve Tufan'ın gerçek yüzüne dair ipuçlarının çoğalması bekleniyor. İlk bölümde atılan gizemli adımların bu bölümde daha net bir hâl alacağı düşünülüyor. Karakterler arasındaki gerilim yükselirken, izleyiciyi şaşırtacak sahnelerin ekrana gelmesi öngörülüyor.