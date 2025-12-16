Asena Keskinci'nin başrolünde olduğu 'Jasmine' dizisinin ikinci bölümü ne zaman?

İZLEYİCİLERİ 2. BÖLÜMDE NELER BEKLİYOR?

2. bölümde, Yasemin'in sağlık durumuyla ilgili belirsizliklerin artması ve Tufan'ın gerçek yüzüne dair ipuçlarının çoğalması bekleniyor. İlk bölümde atılan gizemli adımların bu bölümde daha net bir hâl alacağı düşünülüyor. Karakterler arasındaki gerilim yükselirken, izleyiciyi şaşırtacak sahnelerin ekrana gelmesi öngörülüyor.