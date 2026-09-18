Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer kimdir, neden öldü, hastalığı neydi ve hangi dizilerde oynadı?

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Gülsen Tuncer'den acı haber. "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle milyonların sevgisini kazanan usta sanatçıdan gelen ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

GÜLSEN TUNCER NEDEN ÖLDÜ?

Gülsen Tuncer bir süredir beyin kanseri ile mücadele ediyordu.

Gülsen Tuncer'in acı haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; ''2009-2011 yıllarında Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.

Selçuk Yöntem de usta oyuncuya sosyal medyada böyle veda etti...

GÜLSEN TUNCER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20 Ekim 1945 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan, Melih Cevdet Anday ve Ahmet Kutsi Tecer gibi usta isimlerden dersler aldı.

Profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda "Zilli Zarife" oyunuyla adım attı.

50 yılı aşkın sanat hayatında tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 40'a yakın sinema filminde yönetmen yardımcılığı, seslendirme sanatçılığı, festival yöneticiliği ve akademisyenlik yaptı.

Yönetmen Engin Ayça ile evli olan sanatçı, Altın Portakal ve Ankara Uluslararası Film Festivali gibi prestijli organizasyonlarda "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Aşk-ı Memnu (Arsen Hanım / Arsen Hala)

Çalıkuşu Bugünün Saraylısı

Üç İstanbul

Fazilet Hanım ve Kızları

O Hayat Benim Hakim

Bir Tren Yolculuğu (Film)

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (Film)