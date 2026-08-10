'Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün çekimleri tamamlandı

Yaşadıkça değerlenen dünyalar yaratma" felsefesiyle gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getiren Benesta'nın, sanata ve kültüre olan tutkusuyla destek verdiği Aşk Tesadüfleri Sever serisinin yeni filminde motor son kez durdu.

Haftalar süren yoğun ve titiz bir set maratonunun ardından çekimleri tamamlanan proje; güçlü hikayesi, usta yönetmenliği ve deneyimli oyuncu kadrosuyla kurgu aşamasına geçerken, sinemaseverlere yeniden unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Yaşandıkça Değerlenen Bir Eser “Aşk Tesadüfleri Sever”

Benesta’nın projede yer alma motivasyonu, markanın temel manifestosu olan "kalıcı değer üretme" anlayışına dayanıyor. Sadece binalar inşa etmenin ötesinde; doğaya, sanata ve ustalığa saygı duyan yaşam kültürleri kurgulayan Benesta, sinema sanatının kalıcılığını kendi vizyonuyla eşleştiriyor.

Çekimlerin tamamlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, bu vizyon ortaklığını şu sözlerle ifade etti:

Benesta olarak çok inandığımız bir felsefemiz var. Gerçek kalite kendini göstermek için bağırmaz; yaklaştıkça keşfedilir, dokundukça hissedilir ve en önemlisi zaman geçtikçe değer kazanır. Bizim en büyük amacımız zamana direnmek yerine zamanla güzelleşen, yaşandıkça anlam kazanan ve geleceğe miras kalacak eserler yaratmaktır. Tıpkı doğada birbirinin tamamen aynısı iki yaprak olmaması gibi, sanatta da asıl değer 'nadir ve özgün' olanda saklıdır. 'Aşk Tesadüfleri Sever', Türk sinemasında işte bu nadirliği ve zamansızlığı temsil ediyor.

Projenin hayata geçmesinde emeği geçen ekibe teşekkür eden Roksana Diker; filmin filmin mimarı ve yönetmeni İpek Sorak ile genel yönetmeni Ömer Faruk Sorak'ın vizyonlarının projeyi eşsiz kıldığını vurguladı. Karakterlere ruh veren başrol oyuncuları Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın sergilediği profesyonellik ile kamera arkasında birer zanaatkar gibi çalışan tüm set ekibinin emeği, bu kalıcı eserin en büyük güvencesi olarak nitelendirildi.