Aşure günü ne zaman, bu yıl Aşure günü ayın kaçında?

Aşure Günü 2026 tarihi, Muharrem ayının ile birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, İslam dünyasında önemli ve faziletli günlerden biri olarak kabul ediliyor.

Bu kapsamda, "25 Haziran bugün Aşure Günü mü?" sorusu yanıt arıyor. İşte Diyanet takvimine göre 2026 Aşure günü tarihi...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Bu yıl yani 2026 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla Aşure Günü 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak ediliyor.