Audrey Hepburn'u canlandıracak ünlü oyuncu belli oldu

'Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins, 1993'te hayata veda eden sinema ikonu Audrey Hepburn'ü canlandıracağı yeni biyografik film için anlaşma yaptı.

Sam Wasson’ın çok satan kitabından uyarlanacak yapım, 1961 yapımı kült filmin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkaracak.

Lily Collins'in, sadece başrolü üstlenmekle kalmayıp yapımcı koltuğuna da oturacağı bu projede, sinema tarihini değiştiren "Breakfast at Tiffany's" filminin sancılı ve merak uyandıran yapım sürecini izleyiciye aktaracak.

LİLY COLİNS'İN AUDREY HEPBURN İLE BENZERLİĞİ

'Emily in Paris' ile dünya çapında bir fenomen haline gelen ve dizinin 6'ncı sezon onayıyla başarısını pekiştiren Lily Collins için bu rol, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Audrey Hepburn'e olan fiziksel benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Collins, daha önce 'Windfall' ve 'Lurker' gibi projelerde yapımcı olarak yer almıştı. Imagine Entertainment'ın kurucusu Brian Grazer ile birlikte çalışacak olan Lily Collins, bu projeyle Audrey Hepburn'ün zarafetini ve Hollywood'un o ışıltılı ama bir o kadar da karmaşık dönemini günümüze taşıyacak.