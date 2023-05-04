Ay Yapım'dan 'Aile' dizisindeki ampül sahnesine açıklama!

Ay Yapım, sosyal medyada gündem olan "ampul" sahnesinin dizinin senaryo ve karakter hikayesinin devamını sağlaması dışında farklı bir amacı ve anlamı olmadığını açıkladı.

AY YAPIMDAN AÇIKLAMA

Ay Yapım'ın "ampul" sahnesine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Aile dizimizin dün yayınlanan bölümündeki bir sahneye sosyal medyada farklı anlamlar yüklendiğini gördük. Bu sahnenin diziminiz senaryo ve karakter hikâyesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur. Diziyi izleyenlerin de bildiği üzere bu sahne, dizinin önceki ve sonraki akışı ile uyumludur ve tamamen dizinin kendi konusu ile ilgili bir sahnedir."

O SAHNEDE NELER OLMUŞTU?

"Aile" dizisindeki Leyla Soykan karakteri yanan ampulü söndürüp, oğluna "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı.

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