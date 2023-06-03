Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un başrolünde olduğu Sen İnandır filminden ilk fragman

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolü paylaştığı 'Sen İnandır' filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Romantik komedi filmi Sen İnandır, 23 Haziran'da Netflix'te seyircisiyle buluşacak. Sen İnandır filmi konusu, oyuncuları ve fragmanına birlikte bakalım...

Sen İnandır filmi konusu

"Sen İnandır"ın konusu kısaca şöyle: Artık torunlarının evlendiğini görmek isteyen iki işgüzar büyükanne, bu amaçla sözde tesadüfi bir karşılaşma organize ederek onları bir araya getirir. İçine girdikleri durumdan bihaber olan gençler karşılaştıklarında, çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır...

Sen İnandır filmi nerede çekildi?

Asos'ta çekilen, Taff Pictures imzalı filmin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Filmin senaryosu ise Selen Bağcı tarafından kaleme alındı.

Sen İnandır filmi oyuncuları

Başrollerinde sevilen oyuncular;

Ayça Ayşin Turan

Ekin Koç

Çağrı Çıtanak

Yıldız Kültür

Çağla Irmak

Zerrin Sümer gibi isimler yer alıyor.

Sen İnandır filmi fragmanı