Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aygün Aydın kimdir, sorusu yeniden gündeme geldi. Hakan Sabancı paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer edinen oyuncu Aygün Aydın kimdir?

Aydın, Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Menajerimi Ara, Yasak Elma, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol aldı....

Aygün Aydın, Türk oyuncu, sosyal medya fenomeni ve moda tasarımı öğrencisidir.

Özellikle katıldığı televizyon programları, yer aldığı dizi projeleri ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde sıkça yer almıştır.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Aygün Aydın (@upsaygn)'in paylaştığı bir gönderi

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır.

Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Aygün Aydın (@upsaygn)'in paylaştığı bir gönderi

Aygün Aydın’ın yaptığı açıklamalardan ve Hakan Sabancı paylaşımlarından sonra sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya başladı.