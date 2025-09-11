Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor? İzlemeden önce bilmeniz gerekenler
Aynadaki Yabancı, klasik Türk dizilerinden farklı bir kurguya sahip olan, sürükleyici bir psikolojik gerilim dizisidir. Aynadaki Yabancı ne zaman başlayacak? Aynadaki Yabancı dizisinin konusu nedir? Aynadaki Yabancı oyuncuları kim ve hangi dizinin uyarlaması?
Aynadaki Yabanc, "Akıl unutur, kalp unutmaz" sloganıyla ATV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.
Yönetmen koltuğunda Eda Toksöz'ün oturduğu, senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı'nın konusu şimdiden merak uyandırdı.
Dizi, Belçika yapımı "De Vreemdeling" adlı mini serinin Türkiye uyarlamasıdır. Bu durum, hikayenin alışılagelmiş Türk senaryolarından daha hızlı bir tempoya ve farklı bir kurguya sahip olmasını sağlar.
Hikayesi bir masal gibi başlayan Azra'nın hayatı kısa sürede bir kabusa dönüşür. Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan kusursuz görünen bir hayat sürse de bu ihtişamın ardında karanlık sırlar gizlidir.