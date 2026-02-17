'Aynı Yağmur Altında' 3. bölüm fragmanı yayınlandı
ATV’nin duygu yüklü hikayesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizisi "Aynı Yağmur Altında", izleyiciyi her hafta yeni bir bilmecenin içine sürüklemeye devam ediyor. Dün akşam 2. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 3. bölüm fragmanı da yayınladı. İşte detaylar...
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta yayınlandı. 16 Şubat akşamı ise ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü ve iddialı oyuncu kadrosu ile izleyenlerin dikkatini çeken 'Aynı Yağmur Altında' dizisi, tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜMDE NE OLDU?
Ali'ye olan aşkı nedeniyle gözü hiçbir şey görmeyen Beliz'in, nikah sırasında elinde silahla kendini öldürmek istemesi dizinin en çarpıcı anlarından biri olur iken Ali, Rosa'nın karşısında yalan söylemek zorunda kalıyor.
Rosa'nın Ali'den yediği ihanet karşısında dengesi şaşar iken, diğer yandan Rosa'nın saplantılı hayranı Koray Rosa ile kavuşmasında en büyük engel olarak gördüğü Ali'yi ortadan kaldırmayı planlıyor.
Rosa'nın vefat ettiği zannettiği babası Aytekin, işin aslında intikam planı için saklı tutuluyor. Koray'ın annesi Tülin Karamanoğlu'nun Aydan ailesini evine davet ettiği akşam yemeğinde ortalık iyice kızışıyor.
Aileler arasında tansiyonların yükseldiği akşam yemeği sırasında her iki tarafta birbirini inançlarından vurmaya kalkıyor.
Dizinin sonlarına doğrı Ali, aşkı için herkesi bir yana itmiş iken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini yerle bir eden çok kırıcı bir yalan söylüyor. Konuşmaları sırasında Ali'nin vurulması ise dizinin en duygusal anlarından biri oluyor.