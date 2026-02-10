Aynı Yağmur Altında'nın Fazilet'i kimdir?

FAZİLET'İN SIRRI



Dominant karakter yapısı ve mesafeli tavırlarıyla dikkat çeken Fazilet, kişisel imajına da büyük önem veriyor. Özenli giyim tarzı, onun toplumsal statüye ve maddi imkanlara verdiği değerin bir yansımasıdır. Ancak bu sarsılmaz görünen kimliğinin altında, geçmişte yaşadığı yasak bir ilişkiden dünyaya gelen ve herkesten sakladığı erkek çocuğu, hayatının en kritik sırrı olarak yer almaktadır.

Karakterin duygusal dünyasındaki en büyük önceliği ise yeğeni Ali (Burak Tozkoparan) ile kurduğu bağdır. Ali’ye karşı hissettiği aşırı düşkünlük, zamanla onun hayatı üzerinde mutlak bir kontrol kurma çabasına dönüşmekte, bu durum, aile içindeki dengelerin sarsılacağının ve yaklaşan çatışmaların ilk işaretlerini vermektedir.