Aynı Yağmur Altında'nın Fazilet'i kimdir?
9 Şubat 2026 Pazartesi günü ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Aynı Yağmur Altında", ilk bölümüyle izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dizinin en çok konuşulan ismlerinden biriyse, "Fazilet" karakterine hayat veren, yıllar sonra setlere iddialı bir karakterle dönen Hülya Avşar oldu.
Hülya Avşar’ın hayat verdiği Fazilet karakteri, hikâyenin hem dengeleyici hem de en çok çekinilen figürü olarak ilk bölümden itibaren izleyiciyi yakalamayı başardı. Sadece ailesinin değil, çevresindeki herkesin üzerinde mutlak bir otorite kurmak isteyen Fazilet, sosyal statü ve prestije her şeyden çok değer veren duruşuyla dikkat çekiyor...
İşte "Fazilet" karakterine ait tüm detaylar...
FAZİLET'İN SIRRI
Dominant karakter yapısı ve mesafeli tavırlarıyla dikkat çeken Fazilet, kişisel imajına da büyük önem veriyor. Özenli giyim tarzı, onun toplumsal statüye ve maddi imkanlara verdiği değerin bir yansımasıdır. Ancak bu sarsılmaz görünen kimliğinin altında, geçmişte yaşadığı yasak bir ilişkiden dünyaya gelen ve herkesten sakladığı erkek çocuğu, hayatının en kritik sırrı olarak yer almaktadır.
Karakterin duygusal dünyasındaki en büyük önceliği ise yeğeni Ali (Burak Tozkoparan) ile kurduğu bağdır. Ali’ye karşı hissettiği aşırı düşkünlük, zamanla onun hayatı üzerinde mutlak bir kontrol kurma çabasına dönüşmekte, bu durum, aile içindeki dengelerin sarsılacağının ve yaklaşan çatışmaların ilk işaretlerini vermektedir.
"HEM SEVİLECEK HEM KORKULACAK BİR KARAKTER"
Hülya Avşar, dizinin yayınlanmasından hemen önce verdiği röportajlarda Fazilet’i 'hem sevilecek hem de korkulacak bir karakter' olarak tanımlamıştı. Avşar’a göre Fazilet'in en dikkat çekici yanı; sahip olduğu güçlü inançların, hayatın getirdiği olaylarla taban tabana zıt düşmesi. Yaşadığı zorlukları hak etmediğine inanan Fazilet, bu kırgınlığını çevresine karşı hırslı bir tutum sergileyerek dışa vurmaktadır.
ROSA VE FAZİLET ARASINDAKİ GERİLİM
Dizinin ilk bölümünün ardından eleştirmenler, Fazilet’in geçmişinde sakladığı ve ailenin tüm itibarını sarsabilecek olan "büyük sırra" dikkat çekti. Kulis bilgilerine göre, Londra’dan gelen Rosa ile Fazilet arasındaki yüksek tansiyonun temelinde, bu gizli geçmişin izleri yatıyor.