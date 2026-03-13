Ayşegül Eraslan kimdir, kaç yaşındaydı?

Sosyal medya ve İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan, 27 yaşında hayatını kaybetti.

Eraslan, özellikle İşte Benim Stilim yarışmasındaki performansıyla geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu

"TEK BİLDİĞİM ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"

Eraslan, mesajında, "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın ardından paylaştığı kanlı not fotoğrafı ise, intihar iddialarını güçlendirdi.

Ölüm haberinin ardından Ayşegül Eraslan'ın hayatı merak konusu oldu...

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, 27 yaşında genç bir moda tasarımcısıydı. Moda dünyasında yaratıcı tasarımları ve stil anlayışıyla dikkat çeken Eraslan, sosyal medya platformlarında da geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Özellikle İşte Benim Stilim yarışmasındaki performansıyla ün kazanan Ayşegül, hem moda hem de sosyal medya dünyasında adından söz ettiriyordu. Takipçileri, onun özgün stil anlayışını ve tasarım yeteneğini yakından takip ediyordu.

AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Eraslan, Ortabayır Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Sosyal medya hesabında paylaştığı mesajlar, yaşadığı zorlukları ve ruh halini gözler önüne serdi. Ölümüyle ilgili resmi soruşturma başlatılmış olup, detaylar adli makamlarca incelenmektedir.

AYŞEGÜL ERASLAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Yarışmacı Ayşegül Eraslan'ın özel hayatı, sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Son bilgilere göre Ayşegül Eraslan şu anda evli değil ve herhangi bir ilişki içerisinde olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

HAYATINI KAYBETMEDEN BİRKAÇ SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ayşegül Eraslan'ın Instagram hesabındaki son post'u...