Bacağı ampute edilen Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros şampiyon mu ilan edildi?

Survivor Yunanistan'da Stavros Floros’un çekimlere ara verildiği sırada denizde yaşadığı tekne kazasında ağır yaralandığı ve bir ayağının ampute edildiği belirtilmişti.

Yarışmacının tedavisi yoğun bakımda sürerken, sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

STAVROS FLOROS ŞAMPİYON MU İLAN EDİLECEK?

Yunan basınında yer alan iddialara göre; yarışma yapım ekibi, yaşanan olay sonrası dikkat çekici bir karar aldı. İddialarda, Stavros Floros’un sezonun tek galibi ilan edildiği ve büyük ödülün tamamının kendisine verileceği öne sürüldü.

Ancak bu iddialara ilişkin yapım şirketi veya resmi kaynaklardan doğrulama gelmedi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran haber sonrası gözler yapım ekibine çevrildi. Yarışmanın final süreci ve büyük ödülün akıbeti konusunda resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.