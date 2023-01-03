Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen ve 2020 yılında vizyona giren Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi bu akşam ilk kez ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Will Smith'in başrolünde yer aldığı ve Çılgın ikili filminin üçüncüsü "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" 2020 yılında vizyona girdi. Bugün ise ilk kez ATV ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşacak. Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...
Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi konusu
Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi, uyuşturucuya karşı savaşan iki polisi anlatıyor. Narkotikten sorumlu olan Mike Lowery ve Marcus Burnnet, uyuşturucu baronu olan Armando Armas’ın peşine düşüyor. Ancak onu yakalamak pek de kolay değil. Armando aynı zamanda soğuk kanlı bir katildir.
Bad Boys: Her Zaman Çılgın oyuncuları
Will Smith - Mike Lowrey
Michael Bay - Wedding M. C
Vanessa Hudgens - Kelly
Jacob Scipio - Armando Armas
Joe Pantoliano - Kaptan Howard
Paola Núñez - Rita
Alexander Ludwig - Dorn
Kate del Castillo - Isabel Aretas
Charles Melton - Rafe
DJ Khaled - Manny the Butcher
Nicky Jam - Zway-Lo
Theresa Randle - Theresa Burnett