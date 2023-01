Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Will Smith'in başrolünde yer aldığı ve Çılgın ikili filminin üçüncüsü "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" 2020 yılında vizyona girdi. Bugün ise ilk kez ATV ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşacak. Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi konusu

Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi, uyuşturucuya karşı savaşan iki polisi anlatıyor. Narkotikten sorumlu olan Mike Lowery ve Marcus Burnnet, uyuşturucu baronu olan Armando Armas’ın peşine düşüyor. Ancak onu yakalamak pek de kolay değil. Armando aynı zamanda soğuk kanlı bir katildir.

Bad Boys: Her Zaman Çılgın oyuncuları

Will Smith - Mike Lowrey

Michael Bay - Wedding M. C

Vanessa Hudgens - Kelly

Jacob Scipio - Armando Armas

Joe Pantoliano - Kaptan Howard

Paola Núñez - Rita

Alexander Ludwig - Dorn

Kate del Castillo - Isabel Aretas

Charles Melton - Rafe

DJ Khaled - Manny the Butcher

Nicky Jam - Zway-Lo

Theresa Randle - Theresa Burnett