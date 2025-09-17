Bahar 51. bölüm fragmanı yayınlandı

1 / 5
Bahar, 50. bölümde Aziz Uras, tesadüfen Bahar ile Evren'in ilişkisini öğreniyor. Duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşayan Aziz Uras, bu durumu anlamlandıramıyor.
2 / 5
Yaşadığı sarsıntı onu derin bir sorgulamanın içine sürüklüyor. İçinde büyüyen öfkeyi kontrol edemeyen Aziz Uras, annesine karşı kırıcı ve sert sözler sarf ediyor.
3 / 5
Annesiyle olan bağını zedeleyecek bu tavır, gerilimi daha da artırıyor. Bahar ise Aziz Uras'ın öğrendiklerinden dolayı büyük bir baskı altında kalırken Bahar'ın içinde bulunduğu çıkmaz, onu zor kararların eşiğine getiriyor.
4 / 5
Bu sırada Evren, Bahar'a destek olmaya çalışsa da gelişmeler, ikiliyi hiç beklemedikleri şekilde sınayacaktır.