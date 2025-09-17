Bahar 51. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi, dün akşam saat 20.00'de 50. bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bahar'ın 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar, 50. bölümde Aziz Uras, tesadüfen Bahar ile Evren'in ilişkisini öğreniyor. Duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşayan Aziz Uras, bu durumu anlamlandıramıyor.

Yaşadığı sarsıntı onu derin bir sorgulamanın içine sürüklüyor. İçinde büyüyen öfkeyi kontrol edemeyen Aziz Uras, annesine karşı kırıcı ve sert sözler sarf ediyor.

Annesiyle olan bağını zedeleyecek bu tavır, gerilimi daha da artırıyor. Bahar ise Aziz Uras'ın öğrendiklerinden dolayı büyük bir baskı altında kalırken Bahar'ın içinde bulunduğu çıkmaz, onu zor kararların eşiğine getiriyor.

Bu sırada Evren, Bahar'a destek olmaya çalışsa da gelişmeler, ikiliyi hiç beklemedikleri şekilde sınayacaktır.