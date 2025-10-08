'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 53. bölümde neler oldu?

Bahar, güvenlik kamerası kayıtlarında Uras’ın büyük sırrına kendi gözleriyle tanık oldu. Oğlunun Seren’i aldattığını öğrenince de derin bir sarsıntı yaşadı. Çünkü duydukları, geçmişte yaşadığı acıları yeniden hatırlattı. Uras’ın herkesi kandırmaya çalıştığını fark etmesi ise Bahar’ın içinde büyüyen bir öfkeye dönüştü. Yaşanan olaylar karşısında oğlunu tanıyamayan Bahar, Uras’ın yalanlarla kurduğu düzeni sona erdirmeye karar verdi. İlk olarak onunla yüzleşti. Hayatında ilk kez de içindeki tüm kırgınlığı ve hayal kırıklığını dile getirerek oğluna tokat attı.